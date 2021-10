Imbersago, ospite in mediateca Guido Oldani, candidato al Nobel per la letteratura

L’incontro domenica 10 ottobre alle 15 in Mediateca

Interverrà l’attrice Aglaia Zannetti

IMBERSAGO – Guido Oldani, candidato italiano al Nobel per la Letteratura, poeta e giornalista, sarà ospite ad Imbersago domenica 10 ottobre alle 15, presso la Mediateca comunale di via Cavour, su invito del Comune di Imbersago e dell’associazione Guarda c’è un Libro nell’Albero.

Nato nel 1947 a Melegnano, coltiva la discordanza culturale, pubblicando sue ricerche nella rivista scientifica “Acta Anatomica”, per poi passare a collaborare con il Politecnico di Milano, come insegnante di Tecnica della comunicazione.

Suoi testi compaiono su numerose riviste, tra cui “Alfabeta”, “Paragone”, “Kamen”.

È del 1985 la sua raccolta Stilnostro, con prefazione del poeta Giovanni Raboni.

Nel 2000, partecipa al convegno “Varcar frontiere”, a Losanna, in cui attacca l’insufficiente espressione della realtà, osservata attraverso gli attriti di popoli, religioni, oggetti nella poesia.

Dopo il convegno alla Statale di Milano “Scritture e realtà” dell’anno successivo, pubblica la raccolta Sapone nel numero 17 di “Kamen” (2001); in essa fa comparire la sua realtà centripeta. Collabora a quotidiani come “Avvenire”, “La Stampa” e “Affari Italiani”, a trasmissioni RAI, adatta testi per il teatro.

Nel 2008, pubblica Il cielo di lardo, nella Collana Argani, che dirige per l’editore Mursia. Sempre per Mursia nel 2010 esce il Realismo Terminale, visione della poesia e del mondo (la natura è sempre più simile agli oggetti) testo che è una delle ragioni della sua candidatura.

Dopo innumerevoli pubblicazioni nel 2010 al Salone del Libro di Torino dà vita al Manifesto breve del realismo terminale, edito da Mursia.

Suoi libri escono tradotti in varie lingue che gli valgono il conferimento in Cina del Premio alla carriera “1573 International Poetry Award”, quale primo autore italiano.

I suoi testi sono stati tradotti in inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, rumeno, polacco, svedese, cinese, uzbeko e haitiano.

Il 10 ottobre a Imbersago, l’attrice Aglaia Zannetti reciterà alcuni testi di Guido Oldani.