Imbersago, per la giornata della memoria un video con la storia di due uomini coraggiosi

L’iniziativa verrà trasmessa in occasione della giornata della memoria sulla pagina Fb del Comune di Imbersago

Nel video vengono proposti gli interventi di Ambrogio Valtolina e Camilla Corti

IMBERSAGO – Si intitola emblematicamente “Una verità spinosa come i reticolati di Birkenau. I protocolli di Auschwitz” l’evento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Vergani per commemorare la giornata della memoria, ricorrenza internazionale celebrata in tutto il mondo il 27 gennaio.

Promossa in modalità esclusivamente online per via delle restrizioni imposte dal Covid, l’iniziativa consiste in un video con gli interventi di Ambrogio Valtolina e Camilla Corti sulla storia di due uomini coraggiosi, fuggiti da Auschwitz e autori di una delle prime testimonianze sulla Shoah.

L’evento verrà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Imbersago mercoledì 27 in occasione della Giornata della Memoria.