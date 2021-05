Appuntamento sabato 22 maggio con due visite guidate, una alla mattina e l’altra al pomeriggio

Il tour sarà condotto da Claudia Gerosa: verrà ripercorso il viaggio di Dante facendo tappa nei punti salienti di Imbersago

IMBERSAGO – Un trekking dantesco alla scoperta di Imbersago, paese… della Divina Commedia. E’ quanto propone l’Ecomuseo Adda di Leonardo per sabato 22 maggio con due appuntamenti, uno alle 9.30 e l’altro alle 15, entrambi con ritrovo al piazzale del traghetto.

La camminata, totalmente gratuita, sarà condotta dalla guida Claudia Gerosa, con l’obiettivo di portare i visitatori a ripercorrere il viaggio di Dante facendo tappa nei punti salienti del territorio di Imbersago, il cui paesaggio ben richiama i famosi momenti della Divina Commedia. Grazie alla nuova segnaletica, il parco letterario di Imbersago tocca diciassette località storico/paesaggistiche, che per le loro caratteristiche richiamano temi e personaggi della Divina Commedia e lì sono stati posizionati altrettanti cartelli turistici, abbinati ai versi danteschi che suggeriscono.

Il percorso si propone di rivivere le più significative tappe del “viaggio” del Poeta (si parte dal boschi dell’Adda per giungere al Santuario della Madonna del Bosco) rendendolo immediatamente presente agli occhi del visitatore. Il territorio di Imbersago dispone di tutti gli elementi peculiari per ripercorrere le tappe e i momenti principali della Divina Commedia: il traghetto leonardesco che riporta alla memoria Caronte, il traghettatore di anime; il Santuario della Madonna del Bosco, rievoca l’ultimo Canto del Paradiso alla Vergine Madre; l’ex-Filanda, I vapori di Malebolge quale “cantiere” di dolore e fatica; la torre medioevale il conte Ugolino… sono solo alcune delle suggestioni previste.

Con il trekking dantesco si arricchisce il numero di iniziative promosse in collaborazione con l’amministrazione comunale per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta: domenica scorsa è stata inaugurata la mostra di mail art “Comoedia” ospitata in sala civica fino a fine giugno.

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la guida all’indirizzo clagerosa@gmail.com.