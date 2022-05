Imbersago: successo per la mostra “Con l’arte sostieni l’associazione Fabio Sassi”

La mostra verrà riaperta venerdì 27, in occasione della serata informativa sull’attività dell’Hospice

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è stata resa possibile grazie alla generosità dei coniugi Mari

IMBERSAGO – Ha colto nel segno la mostra benefica “Con l’arte sostieni l’associazione Fabio Sassi” promossa domenica scorsa nel Comune di Imbersago. Sono state infatti numerose le persone che hanno deciso di fare capolino in sala consiliare per ammirare le 33 opere d’arte messe a disposizione dai coniugi Aldo e Carla Mari, titolari fino a qualche anno fa dell’omonima Galleria di piazza Garibaldi, per un progetto di solidarietà.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è stata realizzata per sostenere l’attività dell’associazione Fabio Sassi che dal 2002, anno della realizzazione, si occupa dell’hospice Il Nespolo di Airuno.

Presenti per l’inaugurazione, insieme al sindaco Fabio Vergani e al consigliere Marta Massironi, il presidente della Fabio Sassi Daniele Lorenzet, la critica d’arte Simona Bartolena (che ha curato il catalogo), Aldo Mari e il consigliere regionale Raffaele Straniero, particolarmente colpito dalla bontà del progetto.

Le opere in mostra – degli artisti Armando Fettolini, Fabio Linari, Gaetano Orazio, Diego Palasgo e Giusto Pilan – hanno già catturato l’interesse di molti visitatori, ma ci sono ancora opere disponibili per essere assegnate tramite una libera donazione alla Fabio Sassi onlus. Proprio per questo, la mostra verrà riaperta al pubblico venerdì 27 maggio in occasione della serata informativa sull’attività dell’Hospice. Non solo. Per prenotazioni o visite private è possibile contattare il consigliere Massironi via mail

massironi@comune.imbersago.lc.it