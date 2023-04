Imbersago: Umberto Galimberti in Mediateca per parlare di giovani e crisi del mondo contemporaneo

Appuntamento venerdì 21 aprile in Mediateca con il professor Umberto Galimberti

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale: ingresso gratuito su prenotazione

IMBERSAGO – “I giovani di fronte alla crisi del mondo contemporaneo”: è il tema che verrà sviscerato venerdì 21 aprile durante l’incontro, promosso dall’amministrazione comunale, che vedrà come relatore il professor Umberto Galimberti.

Ospite qualche settimana fa dell’associazione Dietro la lavagna in una serata da tutto esaurito al teatro Manzoni di Merate, l’illustre studioso tornerà in Brianza per affrontare una tematica a lui cara come quella della crisi del mondo contemporaneo, parlando in paticolar modo della mancanza di prospettiva e finalità nei giovani.

L’appuntamento è alle 21 alla Mediateca comunale di Imbersago. E’ necessaria la prenotazione, essendoci un numero limitato di biglietti (ingresso gratuito). Sarà comunque possibile seguire la conferenza in diretta streaming a questo link: https://www.facebook.com/Imbersago

Per prenotare i biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-umberto-galimberti-i-giovani-di-fronte-alle-crisi-del-mondo-contemporaneo-601398197197

Per qualsiasi informazione: cagliani@comune.imbersago.lc.it