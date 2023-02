In mostra a Monza i vincitori del Premio Morlotti di Imbersago

L’inaugurazione è in programma venerdì 10 febbraio alla Leo Galleries di Monza

In mostra i dipinti di Zuzana Pernicová e Maurizio Pometti, vincitori dell’ultima edizione del premio Morlotti

IMBERSAGO – Verrà inaugurata venerdì 10 febbraio alle 18.30 alla Leo Galleries di Monza “Paesaggi alternativi”, la mostra di Zuzana Pernicová e Maurizio Pometti, vincitori dell’ultima edizione del premio Morlotti.

L’esposizione è curata da Simona Bartolena e Giorgio Seveso e resterà esposta fino al 4 marzo.

Dopo la mostra di Lucia Pescador, alla quale è stato assegnato il riconoscimento alla Carriera del 17° Premio MorlottiImbersago, LeoGalleries presenta la mostra dei due giovani pittori cui la giuria – composta dai critici Simona Bartolena, Chiara Gatti e Giorgio Seveso – ha attribuito il primo premio ex aequo della manifestazione che ha avuto come tema il paesaggio, da interpretare nel senso più ampio del termine, ovvero sia con riferimento all’ambiente naturale e antropico, all’ecologia e alla difesa della terra, sia come paesaggio interiore, luogo di relazione e di riflessione emotiva, lirica e etica.

Entrambi nati nel 1987, Zuzana Pernicová e Maurizio Pometti sono due giovani dallo stile pittorico molto diverso, che hanno convinto unanimemente la giuria.

Le opere di Zuzana Pernicová, nata a Brno nella Repubblica Ceca, evocano situazioni instabili e rarefatte in bilico tra intensità emotiva e osservazione a distanza, vissute sempre sul filo della rappresentazione iconica. Si muove tra figure incerte, come di vecchie fotografie slabbrate o di polverose cartoline ritrovate in fondo a un cassetto, il lavoro pittorico del siciliano Maurizio Pometti, che apparentemente classico, rivela alla distanza una realtà ingannevole, differente, ambiguamente sospesa tra ciò che è stato e ciò che si è percepito o soltanto immaginato.

Orari della mostra: da martedì a sabato alle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.