In mostra al Castello di Solza l’artista robbiatese Dolores Previtali

L’esposizione, curata da Vittorio Balini, verrà inaugurata sabato 12 aprile

“Conversio. Un amore inevitabile” invita a una profonda riflessione sulla condizione dell’umanità

ROBBIATE – In mostra al Castello Colleoni di Solza, in provincia di Bergamo, le sculture in bronzo e terracotta dell’artista robbiatese Dolores Previtali. Verrà inaugurata sabato 12 aprile alle 18 “Conversio. Un amore inevitabile”, un percorso artistico e al tempo stesso umano e spirituale che, grazie alla raffinata curatela di Vittorio Balini, proporrà un’interessante selezione delle opere d Dolores Previtali, raffiguranti un’umanità dolente e angosciata, schiacciata dal peso dei suoi orrori, ma al tempo stesso sorretta dalla speranza di una possibile salvezza.

Ad accogliere il visitatore all’ingresso del Castello, a guisa di oscuro memento mori, è il gruppo bronzeo della “Danza macabra”, che da sola sembra incarnare, verrebbe da dire imprigionare, tutto il vano e doloroso tormento della condizione umana. Tormento dal quale è però possibile affrancarsi: alle spalle della “Danza macabra”, infatti, una luminosa teoria di uomini affiora su ampi pannelli di gesso bianco per incamminarsi verso un riscatto e una redenzione che lo spettatore avverte non solo come possibili, ma imminenti.

E’ forse questa la “conversione” a cui gli ”uomini” di Dolores Previtali invitano lo spettatore, perché solo camminando insieme, stretti gli uni agli altri in un patto di reciproca assistenza, è possibile costruire una convivenza pacifica e amorevole e prima ancora che un futuro, un presente migliore e più giusto.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’11 maggio con i seguenti orari: venerdì 15 – 18, sabato, domenica e festivi (21 aprile, 25 aprile. 1 maggio) 10 – 12, 15-18. Altri giorni su prenotazione al numero 329.6263716, oppure via mail a bartolomeocolleoniassociazione@gmail.com