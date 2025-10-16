Inaugurazione a Lecco della mostra “Miró, Chagall e le riviste più belle del mondo”

L’esposizione propone litografie di grandi artisti del Novecento: inaugurazione giovedì 30 ottobre presso l’Officina Badoni

La mostra resterà aperta al pubblico dal 3 al 12 novembre presso la Galleria Bellinzona. Solidarietà per l’Hospice Il Nespolo di Airuno.

MERATE – Sarà inaugurata presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese – Officina Badoni di Lecco la mostra “Miró, Chagall e le riviste più belle del mondo”, promossa dall’Associazione Fabio Sassi OdV, giovedì 30 ottobre.

L’esposizione propone una selezione di litografie dei grandi maestri del Novecento Joan Miró e Marc Chagall, noti per aver reso l’arte accessibile e universale. La mostra unisce cultura e solidarietà, sostenendo la campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, finalizzata al rinnovo dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, con l’obiettivo di migliorare comfort e qualità della vita di pazienti e famiglie.

Durante l’inaugurazione sarà possibile ricevere un’opera in cambio di una donazione, offrendo così un contributo concreto al progetto solidale. L’iniziativa trasforma l’esperienza estetica in un gesto di vicinanza e speranza.

La mostra è realizzata grazie alla donazione delle opere della Galleria Bellinzona, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese e con il supporto di Allianz Bank Financial Advisors e Colombo Group, partner attenti alle iniziative culturali e sociali del territorio.

L’esposizione ad ingresso libero resterà aperta al pubblico dal 3 al 12 novembre presso la Galleria Bellinzona (Via A. Visconti 12, Lecco). Per partecipare alla cerimonia inaugurale è gradita la conferma via mail a tesoreria@fabiosassi.it.