La Banda Sociale Meratese in concerto nelle Marche

SAN VITTORIA IN MATENANO (FERMO) – La Banda Sociale Meratese ha incantato il pubblico di Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo, con una performance indimenticabile presso il Teatro Leone, gioiello dell’architettura teatrale all’italiana e il gruppo è stato guidato da Pierpaolo Arlati.

Sotto la guida del direttore d’orchestra Marcello Corti, la formazione bandistica meratese ha regalato agli spettatori presenti una serata di musica straordinaria e coinvolgente. Il programma musicale ha presentato un’eccellente selezione di brani, tra cui le “Variazioni sul tema Lamenti” di Luciano Feliciani, un omaggio alla cultura marchigiana, “The Wind of Changes” di Randall Standridge, e una selezione dalla colonna sonora del musical “Les Miserables“, che ha emozionato e coinvolto il pubblico. Seduto nel pubblico anche Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia e fino al 2010 Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“E’ stata un’esperienza bellissima – spiega Marcello Corti – e la Banda Sociale Meratese ha presentato un programma impegnativo sostenendo un concerto davvero intenso e ben eseguito. La formazione ha presentato anche Variazioni sul tema Lamenti di Luciano Feliciani, un caro amico e compagno di studi che ha composto un brano omaggiando la sua terra, le Marche, con tre variazioni costruite su un’antica melodia popolare. Eseguire questa composizione proprio in queste terre splendide, ricche di cultura, musica e bellezza, ha un valore davvero grande per me e per la Banda di Merate”.

Marcello Corti, il direttore della Banda Sociale Meratese, porta con sé una ricca esperienza nel mondo della musica e della direzione orchestrale. Dal 2011, Marcello lavora con la Banda Sociale Meratese dirigendo sia la formazione senior che quella junior.