La Fanfara al Sociale per il 30esimo del Comando provinciale Carabinieri Lecco

Il concerto si terrà sabato 12 dicembre alle 21
Protagonista della serata sarà la fanfara del 3° reggimento Carabinieri Lombardia
LECCO – Non un semplice concerto, bensì ma un vero e proprio viaggio nella musica per testimoniare la vicinanza dell’Arma a tutti i lecchesi. Si terrà sabato 12 dicembre alle 21 al rinnovato Teatro della Società il concerto organizzato per festeggiare il 30esimo di istituzione del Comando Provinciale Carabinieri Lecco.
Protagonista della serata sarà infatti la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maestro Andrea Bagnolo, che proporrà un repertorio ricco e coinvolgente, spaziando da composizioni classiche a medley moderni.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.