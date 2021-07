La magia di Shakespeare sul palco di Ouverture Merate 2021

Appuntamento il 24 e il 25 luglio con una delle opere più celebri di Shakespeare

Sul palco “Il mercante di Venezia” nella produzione di Ronzinante Teatro per la regia di Antonio Takhim

MERATE – Continua l’offerta culturale del Festival Ouverture Merate 2021, che questo fine settimana regala agli spettatori un classico intramontabile di William Shakespeare.

Sabato 24 e domenica 25 luglio alle 21, presso l’“Arena” di Novate, nel giardino antistante la sede di Ronzinante, in Via Vittorio Veneto 2, si terrà lo spettacolo teatrale “Il Mercante di Venezia”, una produzione di Ronzinante Teatro con la regia di Antonio Takhim.

La famosa opera teatrale di Shakespeare viene portata in scena da Ronzinante Teatro in una veste intensa e a tratti inaspettata. Porzia, bella, intelligente e ricca ereditiera, è costretta a cercare marito per accontentare le volontà del padre. Il nobile Bassanio vorrebbe sposarla, ma gli occorrono 3000 ducati per riuscire a prevalere su ricchi e potenti contendenti. Così, Bassanio, disperato, chiede aiuto all’amico Antonio, che garantisce per lui presso l’usuraio per eccellenza di Venezia: l’ebreo Shylock.

In cambio del denaro prestato, l’ebreo esige qualcosa di davvero molto insolito. Ma il denaro non basta, Bassanio deve anche superare una prova…

Inattesi colpi di scena regaleranno un finale sorprendente!

La serata del 24 luglio è già sold out, ma ci sono ancora biglietti disponibili per la serata di domenica 25 luglio, prenotandosi sul sito www.ouverturemerate.com (link per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mercante-di-venezia-di-w-shakespeare-163021915939 ).

Gli eventi sono gratuiti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ronzinante.org o contattare il numero 335-5254536