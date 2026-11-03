“La scuola di montagna”: il sogno diventato romanzo del maestro di Osnago Gianpaolo Ripamonti

Gianpaolo Ripamonti, maestro a Osnago, ha pubblicato il suo primo romanzo, nato durante il lockdown

“Scuola e letteratura sono due modi diversi di esprimere la stessa attenzione verso l’essere umano”

OSNAGO – Avevano preso forma, frase dopo frase, durante il lockdown. Ora, a distanza di sei anni da quei mesi cupi e terribili della pandemia da Coronavirus, quelle 105 pagine scritte tra una lezione di Dad e l’altra, sono diventate un romanzo, intitolato “La scuola di montagna. Una storia di dignità e pace”. Il primo pubblicato da Gianpaolo Ripamonti, 63 anni, maestro alla primaria di Osnago, già conosciuto negli ambienti culturali per via delle pubblicazioni, negli anni precedenti, di diverse raccolte di poesia, tra cui “Il canto dei piccoli”, “Il mio piccolo canto libero” e “Fremiti”.

“L’avevo scritto nel 2020 e l’avevo poi lasciato lì, concentrandomi sulla stesura di un romanzo storico dedicato a Osnago negli anni subito dopo la peste del Seicento. Un lavoro complesso, frutto di articolate ricerche negli archivi, che ora ho praticamente terminato dopo anni di approfondimenti e studio”. Terminata la scrittura del romanzo storico, Ripamonti, che per nove anni ha ricoperto il ruolo di coordinatore di plesso della primaria Collodi, ha ripescato dal cassetto quella storia intrecciata intorno a due sue passioni, l’amata professione di insegnante, scelta nel 2007 dopo quasi vent’anni nella Polizia locale di Arcore e la montagna, intesa come luogo di purezza e pace.

“Ho sistemato alcuni passaggi e ho deciso che era venuto il momento di pubblicarlo, confrontandomi con il pubblico. L’ho mandato a diverse case editrici che però hanno scelto di non stamparlo perché ritenuto troppo corto”. Ripamonti non si è arreso e ha deciso di lanciarsi con l’autopubblicazione tramite Amazon vedendo quali percorsi imboccherà poi il suo romanzo.

“Non è un libro autobiografico, anche se non nascondo che mi sarebbe piaciuto lavorare tra i monti” confessa con sincerità, aprendo una finestra sulla ricchezza interiore che ha portato alla stesura di queste pagine. Nella storia raccontata da “La scuola di montagna” dove un maestro viene spedito, quasi per punizione, in un paesino sperduto sui monti, ci sono tante delle convinzioni che guidano ogni giorno Ripamonti nel suo lavoro tra i banchi: “Per me la scuola è un luogo di incontro, di riscatto e di speranza. Insegnare non è solo trasmettere delle conoscenze, ma aiutare ogni bambino a scoprire il proprio valore”.

Una filosofia condivisa da Paolo, il protagonista del romanzo che in pochi mesi riesce con i suoi modi e il suo carattere a entrare nel cuore degli 11 bambini della sua pluriclasse e delle loro famiglie. “Sono convinto che il successo più grande per un docente sia quello che un ex alunno, diventato adulto, conservi il ricordo di un insegnante capace di averlo ascoltato, incoraggiato e aiutato a credere in se stesso”.

Andando anche un po’ oltre ai confini del programma scolastico, così come strettamente inteso, come quando lo scorso anno, con le due quinte, Ripamonti aveva scritto un’accorata lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ricevendo la telefonata di risposta del primo e la missiva di risposta dal secondo, facendo vivere ai suoi ragazzi una grandissima esperienza di educazione civica.

Per questo per Ripamonti scuola e letteratura non sono due mondi separati, ma piuttosto due modi diversi di esprimere la stessa attenzione verso l’essere umano: “Quando le parole nascondo dal cuore e incontrano la verità delle vita, possono lasciare un segno destinato a durare nel tempo”.