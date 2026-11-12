La stirpe Morell, cinque secoli di storia familiare ricostruiti in un libro

La presentazione del volume è in programma sabato 14 novembre alle 15.30 a Osnago

Un viaggio tra radici profonde e memoria locale da cui è emerso anche un legame con il Risorgimento e l’arte italiana

OSNAGO – Un affascinante viaggio attraverso i secoli e l’Europa, culminata nella pubblicazione di un libro, nato da una curiosità personale, ovvero scoprire le origini del bisnonno Lodovico e l’originalità del proprio cognome.

Verrà presentato sabato 14 novembre alle 15.30 in sala civica a Osnago il volume “La stirpe Morell. Alla riscoperta del passato. Ricostruzione di una storia familiare durata cinque secoli attraverso l’Europa”, frutto del complesso e certosino lavoro di ricostruzione storica effettuato da Giuseppe Morell, capace di ricostruire l’albero genealogico della famiglia fino al capostipite Hans (1490-1562), arrivato a Costanza intorno al 1520.

“Basandomi sulla conoscenza del “sentito dire in casa” che ho interpolato e confrontato con i documenti che ho via via reperito, mi sono trovato catapultato in una storia completamente sconosciuta e sicuramente affascinante. Le scoperte si sono susseguite fino a permettermi di delineare una discendenza genealogica precisa e documentale” precisa Morell. Nella sua indagine, il 78enne osnaghese ha anche ricostruito un’intricata vicenda familiare che vedrebbe il bisnonno Lodovico come figlio mai riconosciuto di Giovanni Morelli (1816-1891), celebre patriota, medico, senatore del Regno d’Italia e rinomato critico d’arte (ideatore del metodo morelliano).

Non solo. Tra i protagonisti del volume figurano nonno Peppino (Giuseppe Filippo Morell), pioniere della stampa tipografica a Osnago, e suo figlio Gaetano Morell, indimenticato sindaco del paese dalla fine del secondo conflitto mondiale ininterrottamente per 35 anni, nonché imprenditore ed editore illuminato.

Ad arricchire il volume è la prefazione firmata dal cardinale Gianfranco Ravasi, che evidenzia il valore umano e storico dell’indagine: “Qui domina il desiderio di risalire alle radici della propria famiglia, non tanto per ragioni araldiche ma per ritrovare una storia della quale l’autore stesso costituisce l’ultimo atto”.

A sottolineare l’importante valore comunitario della pubblicazione è anche il sindaco di Osnago Felice Rocca: “Leggere queste pagine offre il privilegio di compiere un cammino che, partendo dalle sponde del Lario e di Milano, valica le Alpi passando per Verona, Kreuzlingen e Costanza. Si svela così il ritratto di una stirpe straordinaria che lasciò un segno profondo nella vita civica, economica e culturale del loro tempo. In qualità di sindaco sento il dovere e l’orgoglio di ringraziare l’autore per aver restituito alla comunità non solo la genealogia di una famiglia, ma un pezzo prezioso di storia collettiva che arricchisce e custodisce, da oggi, il nostro patrimonio di memoria”.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Osnago, l’autore dialogherà con il giornalista Gigi Riva.