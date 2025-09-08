La Valletta Brianza. Ripartono i corsi e i cori dell’Associazione Musicale Licabella

È previsto un ricco calendario di corsi e formazioni corali dedicati a bambini, ragazzi e adulti

“Un’occasione unica per crescere insieme nella musica”

LA VALLETTA BRIANZA – Settembre è, per tutti, il mese delle ripartenze, e anche per i cori dell’Associazione Musicale Licabella è tempo di tornare a cantare insieme. Dopo la pausa estiva, l’Associazione riprende con entusiasmo la sua attività, rinnovando l’impegno nella formazione vocale dei più giovani e nella valorizzazione dell’esperienza corale come percorso educativo e formativo.

Anche quest’anno, Licabella propone un’ampia offerta di corsi di musica e canto corale, pensati per bambini, ragazzi e adulti che desiderano sperimentare, mettersi in gioco e, soprattutto, vivere la bellezza della musica condivisa.

Numerosi i corsi in programma, pensati per accompagnare bambini, ragazzi (e non solo) in un percorso musicale stimolante e formativo. Tra questi, Giocantando, corso di propedeutica musicale dedicato ai più piccoli (dai 4 ai 6 anni): un primo approccio al canto e alla musica attraverso il gioco, il movimento e l’uso di piccoli strumenti, per imparare in modo naturale, spontaneo e divertente.

Tra le proposte dell’Associazione Musicale Licabella: Suoni in canto, per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, dove i giovani coristi potranno conoscere e usare consapevolmente la propria voce, muovendo i primi passi nel mondo del canto corale; Lettura e teoria musicale, individuale o di gruppo, rivolto non solo ai coristi ma anche a chi desidera imparare a leggere la musica e coltivare la propria passione musicale; Pianoforte, a partire dai 7 anni, pensato per chi desidera avvicinarsi alla musica attraverso la pratica di uno strumento affascinante e completo.

“Un’occasione unica per crescere insieme nella musica, imparare divertendosi e far parte di una realtà corale che mette al centro la voce, la relazione e la condivisione” spiegano gli organizzatori.

È inoltre aperta la partecipazione alle formazioni corali dell’Associazione Musicale Licabella, rivolte a bambini, giovani e adulti: I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza, coro di voci bianche per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni; Li.Ve – Licabella Vocal Ensemble, coro giovanile a voci miste dedicato ai giovani dai 16 ai 26 anni; Ensemble femminile Fonte Gaia e il Gruppo Corale Licabella, aperti a tutti dai 17 anni in su.

I corsi prenderanno il via lunedì 6 ottobre presso la sede di via Sant’Ambrogio al Monte 65, a La Valletta Brianza. Durante l’ultima settimana di settembre sarà possibile partecipare a una lezione di prova gratuita.

Per i corsi collettivi, in base al numero di iscrizioni, potrà essere attivato un servizio di trasporto gratuito dalle località di residenza fino alla sede dei corsi, per facilitare le famiglie dei coristi.

Per maggiori informazioni su costi e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.licabella.it o scrivere una mail a amministrazione.licabella@gmail.com