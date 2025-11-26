Laboratori, spettacoli, cinema e gioco: le proposte natalizie di Ronzinante

Tante proposte per accompagnare il periodo delle festività natalizie

Ce n’è per tutti i gusti con Ronzinante, l’associazione teatrale che opera da più di vent’anni sul territorio meratese

MERATE – Laboratori creativi e spettacoli per bambini, cinema, intrattenimento e gioco. E’ un’offerta davvero ricca e variegata quella proposta da Ronzinante, il sodalizio teatrale che opera da oltre vent’anni sul territorio, per il periodo delle festività natalizie.

Si parte venerdì 5 dicembre alle 21 con la proiezione del film “L’odio” all’interno del CineForum mentre sabato 6 e domenica 7 dicembre saranno dedicati ai più piccoli, prima (sabato) con il laboratorio creativo (dai 6 agli 11 anni) per realizzare, assieme ad Eleonora, degli splendide ghirlande e addobbi natalizi e poi (domenica) con lo spettacolo per famiglie “Se le renne hanno la renite” in programma alle 15 con Giorgio e Lele.

Venerdì 12 dicembre alle 21 torna il divertentissimo gioco a squadre condotto da Riccardo Cogliati, con la Curiosity Nght– Xmas Edition: le varie squadre si contenderanno il titolo rispondendo a domande di cultura generale. In questa speciale versione, ovviamente, uno dei temi su cui essere preparati sarà proprio il Natale.

Sabato 13 dicembre, sempre alle 21, verrà riproposta la Cineserata, ovvero il cinema a teatro: uno spettacolo originalissimo dove attori e attrici riporteranno in scena dal vivo alcune tra le scene più iconiche del cinema contemporaneo.

Venerdì 19 dicembre dalle 21 andrà in scena OnStage, il consolidato format di spettacolo ideato da Matteo Apicella, Stefano Borsa e Antonio Takhim, in cui diversi artisti presentano nello spazio di 10 minuti i propri pezzi, variando dalla stand-up comedy, alla musica, alla poesia, al teatro e all’improvvisazione. La serata, aperta a tutti, sarà anche un modo per scambiarsi gli auguri tra soci e sostenitori dell’associazione.

Dopo i canonici giorni di festa, per chiudere al meglio l’anno, sabato 27 dicembre alle 21 sarà la volta de “La Luisona e altre storie”, una piacevole serata dedicata all’indimenticato

Stefano Benni, il romanziere bolognese scomparso pochi mesi fa: Lorenzo Corengia e Emiliano Zatelli, accompagnato dalle musiche del Maestro Alberto Longhi, accompagneranno il pubblico alla riscoperta di uno degli autori italiani più originali, poetici e divertenti del nostro tempo.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di offrire un intenso programma per Natale pensando a tutti” – commentano da Ronzinante –. Gli eventi sono rivolti a tutte le fasce d’età e ovviamente ce n’è per tutti i gusti: laboratori creativi e spettacoli per bambini, cinema, intrattenimento e gioco. Siamo certi che chi parteciperà non rimarrà deluso”.

Tutti gli eventi sono ad offerta libera, ad eccezione del laboratorio per cui viene richiesto un

piccolo contributo di 10 euro (con l’iscrizione obbligatoria scrivendo a info@ronzinante.org o chiamando il 3355254536 entro mercoledì 3 dicembre o a questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSXEzZMWmD-

s0296SOqLg5NID0ZheMyUlOm6y357mXbuZZKA/viewform) e si svolgeranno nella sede di Ronzinante in in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.