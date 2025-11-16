L’adozione spiegata con una fiaba nel libro dell’airunese Guia Pesticcio Montenegro

Il libro si intitola “La Principessa Canterina e la valigia piena di ricordi” è disponibile su Amazon

Guia Pesticcio Montenegro è mamma adottiva di due bambini e vive dal 2019 ad Airuno

AIRUNO – Spiegare l’adozione con una fiaba. E’ lo spirito che ha animato Guia Pesticcio Montenegro, autrice dell’albo illustrato “La Principessa Canterina e la valigia piena di ricordi”, edito da Amozon.

Mamma adottiva di due bambini, residente dal 2019 ad Airuno dopo quasi vent’anni trascorsi in Inghilterra, dove si è sposata, ha intrapreso il percorso di famiglia affidataria e ha adottato due bambini, Guia Pesticcio Montenegro ha deciso di provare a spiegare l’adozione ai bambini con parole semplici, sincere e piene d’amore, utilizzando la metafora della valigia come contenitore di ricordi, emozioni e tracce che ognuno porta con sé.

Scritto con la leggerezza di una fiaba e con la sincerità di chi conosce da vicino il percorso dell’adozione, l’albo è impreziosito dalla illustrazioni poetiche e piene di colore disegnate da Maria Diletta Quadrini, artista che aveva già collaborato con l’autrice nel suo precedente libro illustrato intitolato “Giacomino Bollicino conquista le bolle della rabbia”.

Il libro è disponibile su Amazon, in edizione copertina rigida e in edizione flessibile, a questo link: https://amzn.to/3WTLoVP.

Un’anteprima di “La Principessa Canterina e la valigia piena di ricordi è disponibile gratuitamente sul sito https://principessacanterina.it/