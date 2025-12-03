Lady Macbeth di Sostakovic non solo alla Scala, con “Prima della Prima” diretta al cinema di Osnago

Mercoledì sera l’incontro di presentazione all’Opera

Come ormai da tradizione, il Comune di Osnago offrirà la possibilità di vedere la Prima della Scala in diretta streaming al cinema

OSNAGO – La serata di introduzione all’opera mercoledì 3 dicembre e la proiezione in diretta dal Teatro della Scala domenica 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.

Come da tradizione, l’amministrazione comunale organizza anche quest’anno l’iniziativa di promozione culturale dando modo anche agli osnaghesi di partecipare, anche se da remoto, a uno degli appuntamenti più importanti e attesi in tutta Italia. Si comincia questa sera con “Prima della prima” in programma alle 20.45 al centro civico Sandro Pertini di viale Rimembranze con l’introduzione all’opera “Una lady Macbeh del distretto di Mcensk”.

Durante l’incontro Marco Moiraghi, musicologo e musicista, docente di Storia della Musica al Conservatorio di Torino, illustrerà genesi e segreti dell’opa di Dmitri Sostakovic. Alla serata interverrà anche Sara di Martino, giovane scenografa della Scala raccontando il “dietro le quinte”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube “Sala Pertini Osnago”.

Domenica invece, a partire dalle 17.30, sarà la volta della Prima con la trasmissione di Lady Macbeth nella sala don Sironi di Osnago in diretta streaming dal Teatro alla Scala di Milano.

Info e prenotazioni: 039.9529925, biblioteca@comune.osnago.lc.it

Durante l’intervallo sarà possibile consumare un piccolo buffet su prenotazione.

L’incasso sarà devoluto alla Fondazione Telethon. Gli eventi sono a ingresso libero.