L’attore Stefano Panzeri torna… online con “Semi”, monologo sulla vita di Vavilov

Nuovo appuntamento della rassegna R-Esistibile teatro il 9 aprile su Zoom

In scena la storia dell’agronomo russo Nikolaj Ivanovič Vavilov che diede la sua vita per combattere la fame nel mondo

OLGIATE – L’attore Stefano Panzeri torna in scena on line il 9 aprile alle 21 con “Semi”, un monologo di Francesca Marchegiano, con le musiche di Francesco Andreotti, dedicato alla storia vera di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo russo che diede la sua vita per combattere la fame nel mondo.

L’appuntamento è il primo di due puntate (il 9 e il 23 aprile) promosse grazie al sostegno del Comune di Olgiate nell’ambito del progetto R-Esistibile teatro, rassegna di letture e monologhi trasmessi via Zoom promossa da Panzeri dallo scorso novembre con l’idea di rimettere in circolo un po’ di bellezza e di continuare con il suo lavoro di attore di teatro indipendente.

La prima edizione del progetto si è conclusa prima di Natale, con un seguito di pubblico

numeroso e affezionato, composto non tanto da habitué del teatro, ma da persone che

per vari motivi in questi anni avevano perso l’abitudine a vedere spettacoli, per la

lontananza fisica dei teatri rispetto alle loro abitazioni, o perché hanno cambiato stile di

vita (lavoro, figli piccoli, programmi on demand…).

Un’iniziativa che quindi ha colto nel segno e che ora torna con altri due appuntamenti grazie al sostegno del Comune di Olgiate Molgora, che nella persona dell’Assessore Matteo Fratangeli ha voluto emanare un bando di sostegno agli artisti residenti, e con il patrocinio del Parco del Curone, che ha apprezzato l’idea di mostrare alcuni scorci caratteristici del territorio attraverso la promozione degli appuntamenti sui social.

Non solo, il tema dello spettacolo contribuisce alla riflessione sull’uso delle risorse del

nostro pianeta, sulla biodiversità e persino sul valore degli ideali, poiché i

collaboratori di Vavilov si sono lasciati morire di fame all’interno della banca mondiale

dei semi da loro stessi fondata, per salvarne il patrimonio durante l’assedio di

Leningrado.

Panzeri sarà in scena… sotto terra, “…nel regno dello Zar dell’altro mondo”,

impersonando il figlio di Vavilov che racconta di suo padre e della sua vita, dei viaggi e

della sete di sapere di questo uomo straordinario.

Il primo appuntamento è per il 9 aprile 2021 alle ore 21 su Zoom. Per partecipare

è necessario prenotarsi scrivendo a resistibileteatro@gmail.com, è richiesto un

contributo di 10 euro a serata, a connessione.

Gli spettacoli di R-Esistibile teatro seguono delle regole, alcune decise dagli

organizzatori, altre date dalla situazione.

Gli episodi non sono registrati, perché è pur sempre teatro ed il teatro è ‘qui e ora’, si

perde la vicinanza tra spettatori e con gli spettatori, ma resta l’unicità del momento e

la necessità poi di scambiare due parole e condividere altre storie dopo lo spettacolo.

Non si sentono tossire i vicini di poltrona, perché tutti i partecipanti vengono messi su

‘mute’, ma si può bere un bicchiere di vino e sgranocchiare qualcosa senza disturbare!

Si paga un biglietto e si resta comodi sulla propria poltrona, ma poi ci si ferma a

chiacchierare e a raccontare.