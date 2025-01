Le iniziative di Ronzinante tra Cineforum e lo spettacolo Wannsee

Venerdì il sesto appuntamento con il cineforum organizzato da Ronzinante nella sede di Novate

In programma la proiezione di un film del regista Aki Kaurismäki

MERATE – Proseguono a ritmo serrato le iniziative di Ronzinante. Dopo la proiezione, da tutto esaurito, del film “Wannsee”, co-prodotto dalla compagnia teatrale meratese per la regia di Jurij Razza, la rassegna di Cinema D’autore “Nuovo Cinema Cinquanta” giunge al suo sesto appuntamento venerdì 31 gennaio alle 21 presso la sede di Ronzinante in via Vittorio veneto, 2 a Merate.

In programma la proiezione di un film del regista Aki Kaurismäki, autore in bilico tra

drammi del quotidiano, fiaba e gusto surrealista che spicca nel panorama registico

finlandese. Tra narrazioni archetipiche e un’impronta personale e riconoscibile

fondata sull’essenzialità, Kaurismäki ha consolidato nel corso degli anni uno stile che

fa dell’immobilità, della pausa recitativa, della composizione geometrica del quadro

e del dettaglio i suoi punti di forza.

Come di consueto a condurre la serata sarà il regista Jurij Razza che oltre ad un’introduzione iniziale al film che verrà proiettato, aprirà un breve dibattito al

termine della proiezione sui temi affrontati da Kaurismäki.

L’evento è a offerta libera, la prenotazione è obbligatoria accedendo questo link:

https://www.eventbrite.it/e/nuovo-cinema-50-tickets-1031776941607?aff=ebdsoporgprofile

Si segnalano le ultime due repliche, legate agli eventi celebrativi per la giornata della Memoria, dello spettacolo “Wannsee” giovedì 30 gennaio alle 21 presso il Teatro Verdi di Bonate Sopra e venerdì 31 gennaio alle 21 presso la sala consiliare del Municipio di Lacchiarella.

Per richiedere, invece, il programma completo della rassegna cinematografica che

terminerà a marzo 2025 è possibile visitare il sito www.ronzinante.org . Per ulteriori

informazioni è possibile contattare il 335 5254536.