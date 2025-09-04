Le meraviglie sacre della Lombardia in mostra a Barzanò

Mostra fotografica dal titolo “Abbazie e monasteri in Lombardia”

Inaugurazione domenica 7 settembre presso la biblioteca di Barzanò

BARZANO’ – Un viaggio per immagini attraverso dieci tra i più suggestivi luoghi sacri della Lombardia. È la mostra “Abbazie e Monasteri in Lombardia nel Milanese e sul lago di Lecco” del fotografo Bruno Rindone, che sarà inaugurata domenica 7 settembre alle ore 10:30 presso la biblioteca di Barzanò (via Pirovano 5), con una visita guidata a cura dell’autore.

Un percorso per immagini che si fa racconto, in cui ogni scatto è accompagnato da una breve descrizione pensata per valorizzare le peculiarità storiche e architettoniche dei monumenti rappresentati. Tra i luoghi ritratti: la Certosa di Garegnano, la Certosa di Pavia, l’Abbazia di Chiaravalle e l’Abbazia di Piona.

L’autore, Bruno Rindone, nato a Melzo nel 1946, laureato in farmacia ed ex dirigente d’azienda, coltiva da sempre una profonda passione per la fotografia, con particolare attenzione all’ambito architettonico e sacro.

La mostra è stata presentata per la prima volta nel 2024 presso la Biblioteca Civica di Melzo. Nello stesso periodo, le sue fotografie sono state pubblicate nel volume Milano e le sue chiese di Massimo Beltrame e, successivamente, nel 2025, nei libri Andar per Abbazie di Edo Brichetti e Abbazia di Chiaravalle, tutti editi da Meravigli Edizioni.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 21 settembre con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18; giovedì e domenica dalle 10 alle 12; sabato dalle 9 alle 12. Chiusura settimanale il martedì.

Ingresso libero