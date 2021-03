Secondo appuntamento sul fenomeno dell’Hate Speech promosso da diverse associazioni meratesi

Appuntamento giovedì alle 21 con “Educare alla comunicazione non ostile: esperienze a confronto”

MERATE – Secondo appuntamento del ciclo “Le parole sono importanti” giovedì 4 marzo alle 21, in diretta Fb. Nell’ambito della rassegna, promossa da Amnesty gruppo Merate, Arci La LoCo Osnago, Dietrolalavagna Merate e Progetto Osnago (con il patrocinio dei Comuni di Cernusco, Merate e Osnago) per comprendere meglio il fenomeno dei discorsi d’odio e imparare a contrastarlo, verrà infatti affrontato il tema dell’“Educare alla comunicazione non ostile: esperienze a confronto”. Protagonisti della tavola rotonda saranno Rosy Russo (ParoleOstili), Marco Gui (Benessere Digitale) e Rosy Grassi (psicologa).

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri sull’hate speech è in programma venerdì 19 marzo e vedrà Francesca Liccardo e Martina Chichi (Amnesty International) impegnati a parlare della “responsabilità dei singoli e della collettività nel contrasto ai discorsi d’odio: gli strumenti possibili”.

Gli incontri si svolgeranno online e saranno trasmessi in streaming dalle 21 sulle pagine Facebook di Progetto Osnago, Dietro la lavagna, Arci LaLoco, Amnesty Merate. Prima e durante la diretta Facebook sarà possibile porre domande ai relatori, scrivendo una mail a gr126@amnesty.it