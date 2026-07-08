Lecco. Sold out al cineforum estivo per “Michael”: in 300 al biopic sul re del pop

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera al cineforum estivo “Ma che film la vita!”

Mercoledì 15 luglio tocca a “Una battaglia dopo l’altra” il capolavoro dell’anno vincitore di 6 Premi Oscar

LECCO – Arena estiva sold out per “Michael”, il biopic dedicato alla nascita del mito di Michael Jackson. Martedì 7 luglio il cineforum estivo “Ma che film la vita!” ha registrato un incredibile successo di pubblico (con numerose persone che purtroppo non sono potute entrare in oratorio per vedere la pellicola diretta da Antoine Fuqua).

300 persone hanno preso parte alla visione del film che racconta l’ascesa del re del pop e la sua affermazione prima con i Jacskon Five e poi da solista, ma anche il complicato rapporto con il padre e le sue difficoltà relazionali. Tanta buona musica per un film che ha incassato finora un miliardo di dollari nel mondo e che mette in mostra le luci di un personaggio amato e idolatrato, senza affrontare le ombre che hanno accompagnato la sua carriera (e che forse troveranno spazio nel prevedibile, e forse inevitabile, sequel).

Il terzo appuntamento con la rassegna organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, è stato introdotto come sempre dalle parole di Marco Magistretti, in rappresentanza di Confcommercio Lecco, del prevosto di Lecco, Monsignor Bortolo Uberti, e del critico cinematografico Gian Luca Pisacane (collegato in video).

Dopo il clamoroso risultato di pubblico di “Michael”, il cineforum proporrà settimana prossima, nella giornata di mercoledì 15 luglio (non più di martedì come le tre prime serate), “Una battaglia dopo l’altra” – vincitore di 6 Premi Oscar nel 2026 tra cui miglior film, miglior regista (Paul Thomas Anderson) e migliore attore non protagonista (Sean Penn) – su cui il critico Pisacane ha speso parole importanti (“Il più bel film degli ultimi dieci-venti anni, un capolavoro che si studierà negli anni”).

Quando il loro malvagio nemico ricompare dopo 16 anni, un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce per salvare la figlia di uno di loro. Una pellicola poliedrica ed esplosiva, che oscilla tra dramma intimista e action movie; un’opera, interpretata tra gli altri anche da Leonardo Di Caprio e Benicio Del Toro, che parla di libertà, fucili e famiglia con un cocktail accattivante e ben miscelato; una visione poetica della storia degli Usa che mescola sapientemente passato e presente, politica e identità, autoritarismo e spirito di sacrificio.

L’inizio della proiezione di “Una battaglia dopo l’altra”, in programma mercoledì 15 luglio, è fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) sempre presso l’oratorio San Luigi (con ingresso dal cinema Nuovo Aquilone di via Parini). I biglietti, costo 5 euro, sono acquistabili direttamente presso la biglietteria del cinema Aquilone oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone in via Parini 16: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” proseguirà a luglio con altri due appuntamenti: venerdì 24 “Norimberga”; mercoledì 29 “Il mago del Cremlino”.