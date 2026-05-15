Leggermente, a Merate la presentazione del volume “Il menu dei Promessi Sposi”

Appuntamento sabato 16 maggio alle 17.30 a Villa Confalonieri

Interverrà il curatore Mauro Rossetto

MERATE – È in programma domani, sabato 16 maggio alle 17.30, a Villa Confalonieri nell’ambito della rassegna “Leggermente” la presentazione del volume “Il menu dei Promessi Sposi”.

Interverrà il curatore, Mauro Rossetto, Direttore del Sistema Museale Lecchese.

Il libro, scritto in italiano e inglese e corredato da oltre cento immagini, si propone come un contributo originale allo studio dell’attualità del pensiero manzoniano e offre un ricco patrimonio di riferimenti alla cultura materiale e alimentare, che si intreccia con lingua, arte e tradizioni del territorio.