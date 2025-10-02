Leggermente fa tappa a Merate, arriva Giovanni Floris con il suo nuovo libro

MERATE – Prosegue il calendario autunnale di Leggermente, la rassegna promossa da Assocultura Confcommercio Lecco. Dopo la mostra fotografica QuasInedito (13 settembre – 3 ottobre), che ha raccontato momenti di vita privata e pubblica del grande giornalista Sergio Zavoli, e dopo l’incontro del 22 settembre a Valmadrera con Rosy Bindi per la presentazione del libro “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto”, la manifestazione farà tappa a Merate.

Venerdì 24 ottobre, alle ore 17:30, presso l’auditorium Spezzaferri in piazza degli Eroi, Giovanni Floris presenterà il suo libro “Asini che volano” (Solferino), dialogando con il giornalista e scrittore lecchese Lorenzo Bonini. L’iniziativa, a ingresso libero, è realizzata in collaborazione con il Comune di Merate.

“Il libro analizza la realtà italiana attraverso il confronto con la tradizione della commedia all’italiana e con i moderni ‘cinepanettoni’, mostrando come i personaggi un tempo caricaturali e oggetto di scherno siano oggi entrati nella politica reale – proseguono gli organizzatori – Se un tempo la commedia prendeva ispirazione dalla vita, oggi sembra accadere il contrario: i ‘mostri’ di cui ridevamo sono al potere e non provano alcuna vergogna. Con una conoscenza enciclopedica del cinema italiano, Giovanni Floris costruisce un ritratto degli italiani ironico e pungente, ma al tempo stesso intriso di nostalgia e di spunti di riflessione”.

Leggermente è la manifestazione dedicata alla promozione della lettura, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, e con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e della Provincia di Lecco.

La programmazione è curata dal Comitato Scientifico di Leggermente 2025, composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna e Paola Schiesaro.

Alla realizzazione del festival contribuiscono Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo, oltre a numerosi partner: Sistema Bibliotecario Lecchese, Asst Lecco, Politecnico di Milano – Polo di Lecco, La Nostra Famiglia, Lecconotizie – Gruppo Salca, Teatro Invito, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni. Gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Tutte le informazioni e il calendario aggiornato sono disponibili su www.leggermente.com