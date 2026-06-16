Leggermente: martedì 23 giugno a Merate arriva Francesca Giannone

Presenterà a Villa Confalonieri il suo ultimo romanzo “Gli anni in bianco e nero”

Ingresso libero fino a esaurimento posti: è consigliata la prenotazione sul sito www.leggermente.com

MERATE – Dopo la ricca proposta del mese di maggio (Stefano Motta, “Felik”; Roberta Recchia “Io che ti ho voluto bene”; Mario Giordano “Il re di denari”; Paolo Kessisoglu “Ieri è il momento giusto”), “Leggermente” – la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco – propone un incontro anche a giugno con la scrittrice Francesca Giannone, vincitrice del Premio Bancarella nel 2023 con il suo romanzo d’esordio “La portalettere” (a cui è poi seguito “Domani, domani”).

Martedì 23 giugno alle ore 18, presso Villa Confalonieri (sala Zappa) in via Garibaldi 17 a Merate, Francesca Giannone presenterà la sua terza fatica editoriale “Gli anni in bianco e nero” (Edizioni Nord): a dialogare con l’autrice sarà lo scrittore e giornalista lecchese Lorenzo Bonini. Ingresso libero fino a esaurimento posti: è consigliata la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento dell’ago e del filo, scandito dai divieti del padre, che teme la libertà delle figlie perché, nel Salento degli anni ’60, come nel resto d’Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure, in quelle quattro ragazze, qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e, soprattutto, la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che, dalla cabina di proiezione del Cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente.

La diciassettesima edizione di “Leggermente”, dal titolo “Slalom tra le tracce del senso. Illuminare il cammino oltre la stagione dello smarrimento”, è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.