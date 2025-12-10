Licabella rilancia il Natale con due concerti solidali a La Valletta Brianza e non solo!

Da Rogeno al Duomo di Milano, una serie di appuntamenti musicali fino al 24 dicembre

LA VALLETTA BRIANZA – L’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza torna a intrecciare il Natale con la propria attività corale, confermando una presenza ormai radicata nel territorio e guidata dal M° Flora Anna Spreafico. A partire dai primi appuntamenti di dicembre, le diverse formazioni – il Gruppo corale Licabella, l’Ensemble femminile Fonte Gaia, i Piccoli cantori delle colline di Brianza e il Li.Ve–Licabella Vocal Ensemble – sono impegnate in un calendario fitto di esibizioni nelle province di Lecco, Monza e Brianza e Milano.

La Valletta Brianza ospiterà due momenti centrali della rassegna. Domenica 21 dicembre, alle 15.30, nella chiesa di San Giorgio Martire, è in programma la 37esima edizione di “Cantando il Natale per…”, un appuntamento che i coristi definiscono “tanto caro” e che quest’anno assumerà anche un valore solidale: l’incasso sarà devoluto a Medici senza Frontiere, impegnati “ora più che mai, in molteplici aree di conflitto ed emergenze umanitarie”. Il repertorio attraverserà secoli di musica, dai rinascimentali J. P. Sweelinck e M. Praetorius fino ai contemporanei Josu Elberdin e Manolo Da Rold, per poi approdare alle tradizionali melodie natalizie italiane ed europee.

Il clima di festa proseguirà dopo il 25 dicembre. Sabato 27 dicembre, alle 15.30, nella chiesa di Sant’Ambrogio al Monte, i Piccoli cantori delle colline di Brianza daranno vita a “Natale coi nonni”, un concerto pensato come omaggio “a tutte le nonne e i nonni, cari e preziosi angeli custodi di tutti”, occasione per scambiarsi gli auguri accompagnati dalle melodie natalizie più amate.

Il programma complessivo del mese include inoltre diversi appuntamenti fuori comune. Sabato 13 dicembre, alle 20.30, i Piccoli cantori, il Gruppo corale Licabella e l’Ensemble Fonte Gaia saliranno sul sagrato musicale della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Rogeno per “Cantiamo il Natale!”. Sabato 20 dicembre, alle 21, le stesse formazioni si esibiranno nella chiesa di Torrazza dei Mandelli (MB) per il “Concerto di Natale”.

A Locate Triulzi (MI), martedì 23 dicembre alle 21, il Gruppo corale Licabella – diretto dal M° Maurizio Dones – proporrà il “Gloria RV 589” di Antonio Vivaldi, una delle pagine più celebri del Barocco italiano, affiancata da note composizioni natalizie.

Infine, il Duomo di Milano accoglierà le voci dei Piccoli cantori e del Licabella Vocal Ensemble mercoledì 24 dicembre, alle 16.45, per un momento di meditazione musicale che anticiperà l’animazione della Santa Messa Vigiliare delle 17.30, trasmessa in streaming sul Canale 18 del digitale terrestre e sul canale YouTube del Duomo.

In un periodo che l’Associazione definisce “il più magico e atteso dell’anno”, la proposta musicale di Licabella si conferma un tassello riconoscibile della tradizione natalizia brianzola, con l’invito rivolto al pubblico a seguire tutti i concerti in programma.