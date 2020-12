“Wannsee” di Ronzinante Teatro vince il concorso e verrà trasmesso online

La compagnia teatrale meratese più forte del virus: al via il progetto “Uno strano Natale”

“Scalpitiamo dalla voglia di tornare a calcare il palcoscenico dal vivo, ma nell’attesa non siamo stati con le mani in mano”

MERATE – Lo spettacolo Wannsee, scritto da Ivano Gobbato e messo in scena dalla compagnia Ronzinante di Merate approda su You Tube. La rappresentazione, presentata in anteprima lo scorso in occasione della giornata della memoria, è stata infatti scelta tra oltre 60 produzioni provenienti da Italia e Europa per la sezione online del concorso indetto da Officina Culturale, giunto alla sua quarta edizione. Da lunedì 14 dicembre, a partire dalle 21 e fino alle 12 di lunedì 21 dicembre, sarà quindi possibile assistere allo spettacolo accedendo al canale youtube dell’Officina Culturale di Chivasso (https://www.youtube.com/user/OfficinaCulturale).

La visione “première” di Wannsee sarà preceduta da una diretta condotta dagli organizzatori, che avrà tra gli ospiti alcuni degli attori meratesi e l’autore Ivano Gobbato. Saranno proprio loro a raccontare come è nato e come si è sviluppato il progetto teatrale, che ha debuttato decisamente nell’anno peggiore con tante repliche saltate a causa del Covid, ma che Ronzinante riproporrà fortemente non appena sarà possibile tornare sui palchi teatrali.

Il progetto “Uno strano Natale”

Combattiva e propositiva, la compagnia Ronzinante Teatro ha infatti proseguito la propria attività nonostante il lockdown attivando sulle piattaforme online i corsi di formazione teatrale già avviati (che ritorneranno in presenza non appena la regione Lombardia tornerà in zona gialla). Non solo, ma sono stati realizzati ben 7 video racconti natalizi in collaborazione con la biblioteca e grazie al sostegno del Comune di Casatenovo. L’iniziativa è stata simbolicamente denominata “Uno strano Natale” ed è a disposizione del pubblico dal 7 dicembre sul canale youtube del Comune ed è composto da storie e fiabe narrate da Emiliano Zatelli e Stefano Panzeri attraverso originali immagini.

“Scalpitando per ritornare ad esibirci dal vivo – dicono gli attori meratesi – abbiamo cercato comunque di non fermarci e di stare a guardare. Come successo già nella scorsa primavera, abbiamo voluto proseguire le nostre attività. Questa volta, però, con la consapevolezza che, benché sia la nostra una realtà composta da volontari, sia necessario portare avanti idee e progetti in maniera professionale”.

Una consapevolezza raggiunta pienamente dopo il grande e positivo riscontro ottenuto dall’esperienza estiva, grazie ai numerosi eventi realizzati dal vivo tra giugno e settembre, e dal Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”, interrotto a metà, ma che proseguirà e verrà portato a termine presumibilmente nei primi mesi del 2021.

Per restare aggiornati è possibile visitare il sito www.ronzinante.org e seguire sui social le pagine RonzinanteTeatro.