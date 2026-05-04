L’omaggio di Merate a Enzo Bosso con due eventi imperdibili

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 maggio con l’omaggio a Enzo Bosso

Sul palco dell’auditorium comunale l’attrice Amanda Sandrelli, il pianista Francesco Mazzonetto e il giornalista Rai Fausto Pellegrini

MERATE – Un fine settimana dedicato alla memoria del grande Enzo Bosso. Anche quest’anno Merate ha scelto di ricordare il grande musicista piemontese, morto nel 2020 con due eventi di grande spessore, volti a raccontare cos’è stato Bosso per la musica e cosa è stata la musica per lui.

Il primo appuntamento è in calendario sabato 9 maggio alle 21 con “Che storia è Ezio Bosso”, concerto recital in prima assoluta che vede sul palco l’attrice Amanda Sandrelli (voce recitante, nonché regista) e il pianista Francesco Mazzonetto. Sarà presente sul palco il pianoforte Steinway appartenuto a Ezio Bosso, messo a disposizione per l’occasione dalla famiglia del Maestro dalla famiglia Bosso.

Domenica 10, al pomeriggio, si terrà ivece, anche questa volta in prima assoluta, “Ezio Bosso. Ritratto”, un dialogo-concerto, sempre in prima assoluta, con la partecipazione del giornalista RAI Fausto Pellegrini insieme al pianista Francesco Mazzonetto.

Entrambi gli spettacoli, promossi dall’Assessorato alla Promozione Culturale e Turistica, sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.