Lomagna. Swap party, concerto e cineforum: un evento per promuovere la sostenibilità

Sabato 18 aprile l’iniziativa di Paso Cooperativa Sociale con ProgettaLO e Comune tra riuso, musica e approfondimento

Ricavato dell’apericena destinato alle Piccole Sorelle del Vangelo per progetti attivi ad Haiti

LOMAGNA – Uno swap party per promuovere il riuso, affiancato da musica dal vivo, apericena e cineforum: sabato 18 aprile a Lomagna prende forma un evento dedicato alla sostenibilità che mette insieme momenti diversi, tra socialità e riflessione.

L’iniziativa, in programma dalle 15 alle 22.30 in via Roma 2, nella Sala T2, è promossa da Paso Cooperativa Sociale in collaborazione con il gruppo giovani ProgettaLO e il Comune di Lomagna, con l’obiettivo di proporre un modo più consapevole di vivere il rapporto con l’abbigliamento e il consumo.

Elemento centrale sarà lo swap party, aperto a tutti, che permetterà di scambiare abiti e accessori, offrendo un’alternativa concreta alla logica della fast fashion e favorendo pratiche di riuso. Attorno a questa attività si sviluppa un programma che alterna intrattenimento e momenti di approfondimento.

Dalle 19 alle 20.30 sono previsti sia l’apericena – su prenotazione – sia la musica dal vivo con i Polars, mentre la serata proseguirà dalle 20.45 con presentazioni e la proiezione di un docufilm.

La partecipazione all’evento è gratuita. L’apericena ha un costo di 15 euro e il ricavato sarà devoluto alle Piccole Sorelle del Vangelo, a sostegno dei progetti attivi ad Haiti attraverso il percorso “Kenbe Fem: Rigenerazione Umana”.

L’appuntamento si propone come uno spazio di incontro e sensibilizzazione, in cui sostenibilità ambientale e impegno sociale si intrecciano con la partecipazione attiva della comunità.