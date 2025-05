Lomagna, tante iniziative e proposte con il Maggio dei libri

Tante le proposte pensate anche per i più piccoli con il Maggio dei libri

Dalla notte dei pupazzi alla bibliotecaria rapita, passando per il silent book party alle premiazioni del concorso letterario

LOMAGNA – Dalla notte dei pupazzi al silent book party, passando per il maggio dei racconti e un’insolita caccia al brigante. E’ ricco il programma di attività messo in campo dalla biblioteca comunale di Lomagna in occasione dall’iniziativa “Il maggio dei libri” promosso dal Centro per il libro e la lettura con lo scopo di promuovere la lettura in contesti e in modalità differenti.

Il primo calendario in agenda è fissato per venerdì 9 maggio quando, a partire dalle 16 in biblioeca, si terranno delle letture ad alta voce per bambni dai 3 ai 6 anni con uno speciale pigiama party riservato ai peluche. I più piccoli potranno infatti partecipare alle letture portando il loro pupazzo preferito con sé, lasciandolo poi in biblioteca per una notte da trascorrere con altri pupazzi per un insolito pigiama party. Sabato mattina, si potrà tornare in biblioteca dalle 10 alle 12 per scoprire cosa hanno combinato di notte i pupazzi, leggendo anche un bel libro insieme. L’iniziativa è riservata a un numero massimo di 20 bambini ed è su iscrizione contattando la biblioteca allo 039 5301907, oppure via mail a biblioteca@comune.lomagna.lc.it.

Sabato 17 maggio l’ auditorium di via Roma ospiterà, alle 16, la premiazione del concorso letterario “Il maggio dei racconti”, organizzato dall’Associazione Bibliocultura 2.0 mentre domenica 18 maggio alle 17 al Parco Verde andrà invece in scena il Silent Book Party, evento di lettura individuale e disintossicazione digitale.

E’ riservato invece ai bambini dai 7 ai 10 anni la caccia al brigante, un’originale proposta con protagonista la bibliotecaria rapita. Il ritrovo è alle 15.30 in biblioteca.