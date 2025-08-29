“L’ultima luna d’estate 2025”, torna il teatro per famiglie tra ville e parchi della Brianza

Spettacoli per tutte le età, tra debutti nazionali e coinvolgenti esperienze immersive

Gli eventi della giornata di domenica 31 agosto

BRIANZA – Torna anche quest’anno, attesissima, la rassegna di teatro per le famiglie all’interno della 28esima edizione de “L’ultima luna d’estate”, il festival curato da Teatro Invito e Piccoli Idilli in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi. A fare da scenografia agli spettacoli, alcune tra le ville e i parchi più affascinanti della Brianza. La sezione dedicata ai più piccoli si conferma un vero e proprio festival nel festival. L’avvio è previsto per domenica 31 agosto.

Nella stessa giornata, alle 21 al Monastero della Misericordia di Missaglia, debutta in prima nazionale lo spettacolo “Non una grande storia” della compagnia modenese Teatro dei Venti, vincitrice del Premio Ubu 2019 per la scenografia di Moby Dick.

Sempre domenica, a Casatenovo, presso Villa Mariani (via Don Buttafava 54), dalle 10 alle 20 in più repliche, sarà possibile partecipare a “L’imbarazzo dell’infinito”, un’esperienza per spettatore singolo prodotta da Officine Papage e ispirata al racconto “L’uomo bicentenario” di Isaac Asimov: un viaggio alla scoperta del proprio mondo interiore, scritto da Mariagiulia Colace e interpretato da Marco Pasquinucci.

A Osnago, alle ore 11, presso Villa De Capitani (via Trento 1, in caso di pioggia allo Spazio De André, via Matteotti), va in scena lo spettacolo itinerante “InNaturale”, una produzione di Scarlattine Teatro per la regia di Emanuela Dall’Aglio. Una passeggiata poetica adatta a tutte le età, che invita il pubblico a immergersi in un viaggio misterioso tra creature fantastiche e animali immaginari, svelati lungo un percorso ricco di suggestioni.

Nel pomeriggio, a Missaglia, alle 16:30 presso il Monastero della Misericordia, arriva il Teatrino dell’Erba Matta con “Il gatto con gli stivali”, scritto e interpretato da Daniele De Bernardi. Tra valzer, filastrocche e travolgenti trovate di un gatto in gommapiuma, la celebre fiaba di Perrault prende vita con leggerezza e ironia, grazie all’uso di diverse tecniche del teatro di figura.

Sempre al Monastero della Misericordia di Missaglia, alle ore 21, debutta in prima nazionale “Non una grande storia”, spettacolo del Teatro dei Venti nato da un’idea dell’attore Vittorio Continelli e del regista Stefano Tè. Una narrazione intensa e attuale che affronta temi come immigrazione, lavoro, famiglia e malattia, per raccontare, attraverso la vicenda di Omar, il progressivo restringimento degli spazi di libertà individuale vissuto negli ultimi decenni. “Una storia fatta di eventi semplici e quotidiani che, proprio nella sua apparente ordinarietà, riesce a restituire con lucidità la complessità del nostro tempo” spiegano gli organizzatori.

L’ultima luna d’estate 2025 è realizzato con il sostegno di PortAverta, fondo dedicato al supporto di progetti e iniziative di utilità sociale nel territorio della provincia di Lecco, promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese, e con il contributo di ITAS Assicurazioni, Acinque, Marco Redaelli e Associati, Redaelli Auto, Spazio Tecnico, Nuove Ricerche d’Habitat ed ElectroAdda.

Info biglietteria: teatroinvito.it