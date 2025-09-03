“L’ultima luna d’estate”. Il festival celebra l’avventura omaggiando Walter Bonatti

Giovedì 4 settembre a Montevecchia va in scena “In capo al mondo – in viaggio con Walter Bonatti”

Spettacolo a cura di Federico Bario e Luca Radaelli

MERATE – Prosegue tra le ville e i parchi più suggestivi della Brianza la 28esima edizione del festival “L’ultima luna d’estate – teatro e avventura”, che per il 2025 ha scelto come claim la celebre citazione del pedagogo Jerome Seymour Bruner: “Le avventure accadono a chi le sa raccontare”.

Il festival teatrale, che prosegue con i suoi appuntamenti giovedì 4 settembre, è organizzato da Teatro Invito e Piccoli Idilli in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, e realizzato grazie al supporto di sponsor privati e alla campagna di raccolta fondi, ancora in corso, di PortAverta, un fondo dedicato al sostegno di progetti e iniziative di utilità sociale nel territorio della provincia di Lecco.

Domani il festival farà tappa a Montevecchia, presso la Cascina Butto, in località Butto 1 (in caso di pioggia, l’evento si terrà al teatro parrocchiale di via Donzelli), con la messa in scena di “In capo al mondo – in viaggio con Walter Bonatti”, scritto da Federico Bario e Luca Radaelli, quest’ultimo anche interprete insieme a Maurizio Aliffi, che lo accompagnerà alla chitarra. Lo spettacolo è sostenuto dal Progetto NEXT di Regione Lombardia.

“Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo”, così avrebbe detto Walter Bonatti (1930-2011), uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi e l’ultimo grande esploratore. Un personaggio straordinario, che ha sempre cercato di superare i propri limiti, come dovrebbe fare non solo un campione, ma ogni uomo. “Noi vogliamo raccontare la sua vita – spiegano gli autori Bario e Radaelli – ma soprattutto la sua filosofia di vita”.

“In capo al mondo è uno spettacolo che incarna il fascino dell’avventura e delle grandi conquiste, un viaggio nelle esplorazioni della natura selvaggia e, soprattutto, un omaggio alla montagna, amata da chi vive ai piedi del Resegone e della Grigna – continuano gli autori – Sul palcoscenico, un attore e un musicista guidano il pubblico nella più coraggiosa delle spedizioni: la realizzazione dei sogni di un uomo libero”.

La narrazione si intreccia con la musica dal vivo di Maurizio Aliffi, mentre le proiezioni di spettacolari immagini curate da Paola Nessi immergono gli spettatori nelle imprese di Bonatti. La tecnica è a cura di Graziano Venturuzzo e Matteo Binda, con l’organizzazione di Elena Scolari. Produzione Teatro Invito.

Info biglietteria: teatroinvito.it