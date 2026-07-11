L’Ultima Luna d’estate potrebbe essere proprio l’ultima: “Senza finanziamenti il festival è a rischio”

Il festival, promosso da Teatro Invito, si è visto negare l’ennesimo finanziamento

“Stringeremo i denti e faremo questa edizione. Ma non so se arriveremo al 30esimo compleanno”

MONTICELLO BRIANZA – Una rassegna che piace tantissimo agli spettatori, ma che fatica a raccogliere i finanziamenti necessari per poter andare avanti, garantendo una programmazione di qualità.

E’ la fotografia del Festival L’ultima luna d’estate, promosso da 29 estati a questa parte da Teatro Invito. “Non so se arriveremo al 30esimo compleanno e non so neppure se riusciamo a fare questa edizione” ha esordito, laconico, Luca Radaelli, ideatore e direttore della manifestazione che ogni anno porta il teatro di ricerca e di qualità negli incantevoli scenari della verde Brianza, tra ville antiche, cascine e parchi.

“Come saprete già, lo scorso anno ci eravamo visti togliere il finanziamento triennale da parte del Ministero della Cultura. Giovedì sera è arrivata la bastonata definitiva dalla Regione che non erogherà il finanziamento da noi sperato. Purtroppo mi viene da pensare che si dia per scontato che le cose avvengano comunque. Quanto accaduta dimostra sicuramente una nostra incapacità a muoverci adeguatamente sul piano politico e relazionale, ma evidenzia ancora di più la debolezza di questo territorio e della politica che lo rappresenta a valorizzare una manifestazione longeva e apprezzata dal pubblico. E dire che, nonostante i costi da noi sostenuti siano aumentati, abbiamo mantenuto il prezzo dei biglietti inalterato così come i contributi richiesti ai Comuni”.

Un festival insostenibile

Andare avanti così, senza adeguati sostegni economici da parte degli enti superiori, diventa insostenibile: “Abbiamo sempre puntato sulla qualità, predisponendo un programma ricco con contenuti e modalità che ci hanno sempre contraddistinto. Anche quest’anno eravamo riusciti a confezionare un’edizione importante… Stringeremo i denti e porteremo a termine questa edizione, ma saremo costretto a rivedere qualcosa”.

A saltare potrebbe essere proprio l’incontro di esordio fissato per venerdì 28 agosto a Merate con l’ex pm Gherardo Colombo, chiamato a dirimere il tema dell’edizione 2026, ovvero “Il potere rileva l’uomo”.”Vedremo. Purtroppo ormai qualsiasi intervento ha un costo. Sono finiti i tempi in cui Margherita Hack aveva acconsentito a far da madrina a L’ultima luna d’estate a patto che andassi a prenderla a Trieste…”

A condividere il disappunto per la mancata ricezione del finanziamento da parte della Regione nell’entità richiesta è stato anche Filippo Ughi, direttore della Compagnia Piccoli Idilli, che da due anni collabora con Teatro Invito nell’organizzazione del Festival: “Quello che mi lascia choccato è questa iperburocratizzazione della cultura per cui si finisce a presentare bandi su bandi senza sapere se il proprio lavoro avrà un riscontro. Negando la possibilità di organizzare questo festival, si finisce per impoverire un territorio”.

Anche Elena Scolari, referente organizzativa dell’evento, ha voluto rimarcare come il mancato riconoscimento economico equivalga anche a una non considerazione del lavoro svolto da 29 anni sul e per il territorio. “Quando Luca dice che stringeremo i denti e andremo avanti, vuol dire che ormai è troppo tardi per fare diversamente. Metteremo delle toppe come Teatro Invito e chiuderemo questa edizione. Ma le incognite sulla 30esima sono tante, perché a questo punto è chiaro che il territorio non creda alla cultura”.

Il programma del Festival

Il Festival vede coinvolti 11 Comuni tra le province di Lecco e di Monza e Brianza e si terrà dal 28 agosto al 6 settembre tra letture, performance, spettacoli itineranti, anche per bambini e famiglie, recital e il consueto concorso per giovani compagnie teatrali under 30. Ospiti molto attesi saranno Laura Curino (28 agosto), Alessandra Faiella (1° settembre) e Massimo Popolizio (3 settembre). Il primo spettacolo in programma è proprio di Laura Curino: l’autorevole voce femminile del teatro civile e di narrazione italiano arriva con un suo storico monologo (scritto con Gabriele Vacis) in repertorio da trent’anni, “Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno” – sul pioniere dell’industria italiana Camillo Olivetti – in scena a Merate (LC) presso la Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi (Via Giancarlo Puecher) venerdì 28 agosto alle 21.

CALENDARIO (eventuali variazioni al programma saranno comunicate successivamente)

venerdì 28 agosto 2026

Merate (LC) – Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi (via Giancarlo Puecher)

ore 18.00 | Incontro sul tema “La drammaturgia del potere”

a seguire visita guidata alla Villa

ore 21.00 | LAURA CURINO | Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno

sabato 29 agosto 2026

Osnago (LC) – Villa Galimberti (via Mazzini 12)

ore 18.00 | CARLO DECIO | Le mille e una notte

Usmate Velate (MB) – Villa Borgia (via V. Emanuele II, 28)

ore 21.00 | STEFANO PANZERI/Confraternita del Chianti | Riccardo III, il sole di York brucia

domenica 30 agosto 2026

Monticello Brianza (LC) – Granaio di Villa Greppi (via Monte Grappa, 21)

ore 16.00 | TEATRO DEL LEMMING | Attorno a Troia_Le troiane

Missaglia (LC) – Monastero della Misericordia (via della Misericordia)

ore 16.30 | FEBO TEATRO | Scuola di magia

ore 21.00 | BALDASSARRE-BUCHINI | Distinti saluti (spettacolo Premio Luna Crescente 2025)

lunedì 31 agosto 2026

Montevecchia (LC) – Cascina Butto (località Butto 1)

ore 21 | TEATRO BLU | Antigone – sulla democrazia senza esagerare

martedì 1° settembre 2026

Casatenovo (LC) – Villa Lattuada (via S. Giacomo, 21)

ore 21.00 | ALESSANDRA FAIELLA | Ci siamo cascate di nuovo

mercoledì 2 settembre 2026

La Valletta Brianza (LC) – Cascina Galbusera Nera, via Galbusera Nera 2

ore 18.00 | TEATRO INVITO | Cantar vi Fo!

Lomagna (LC) – Parco Verde (via Volta, 2)

ore 21.00 | PREMIO LUNA CRESCENTE con le compagnie finaliste Under30

giovedì 3 settembre 2026

Osnago (LC) – Piazza della Pace

ore 21.00 | MASSIMO POPOLIZIO | Pasolini. Una storia romana

venerdì 4 settembre 2026

Sirone (LC) – Corte Municipio (via Molteni, 35)

ore 21.00 | TEATRO INVITO | Macbeth Banquet

sabato 5 settembre 2026

La Valletta Brianza (LC) – Cascina Bagaggera (via Bagaggera, 25)

ore 16.30 | DITTA GIOCO FIABA | Cavoli a merenda

La Valletta Brianza (LC) – Villa Vercelli (via Bongiaga, 8 – frazione Cereda)

ore 18.00 | PICCOLI IDILLI | Palomar

domenica 6 settembre 2026

Merate (LC) – Parco di Villa Belgiojoso, viale Cornaggia

ore 11.00 | SCARLATTINE TEATRO/CAMPSIRAGO RESIDENZA | Il ritorno al pianeta Terra

Bulciago (LC) – Parco Agricolo

ore 18.00 | ONDA TEATRO | Nuvole (spettacolo itinerante con partenza dal Santuario dei Morti dell’Avello, frazione Bulciaghetto)

Carnate (MB) – Cortile Scuola Primaria (via Magni, 2)

ore 21.00 | ATIR Teatro Ringhiera | A (s)ragionar di guerra

INFO:

sito web www.teatroinvito.it

Telefono: 0341.1691394

Email: prenotazioni@teatroinvito.it

Ufficio Stampa

Renata Savo

comunicazione.renatasavo@gmail.com; T. +39 3201915523

Ufficio Stampa

Valentina Sala | Consorzio Brianteo Villa Greppi