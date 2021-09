Appuntamento per sabato sera, 11 settembre, in via Gaggio a Malgrate

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco insieme ai commercianti e al Comune

MALGRATE – S’intitola “Gaggio: tra musica e gusto” ed è l’evento gastronomico e musicale promosso dalla Pro Loco in collaborazione con Comune e commercianti per sabato 11 settembre. L’appuntamento si terrà dalle 18 alle 24 quando via Gaggio si trasformerà in una location all’aperto per una serata al ritmo di musica e buon cibo. Il Dj Dario Oldani proporrà ai presenti un percorso musicale dagli anni 60 alle canzoni estive del momento: la ciliegina della serata sarà la straordinaria presenza del vespe moto club di Lecco che animeranno con i loro modelli storici e moderni la curiosità del pubblico presente.

I commercianti saranno anche loro protagonisti con le loro primizie per allietare la cena nel green del rione. Per maggiori informazioni contattare il numero 366 7052812.