Merate: 7 proiezioni con la rassegna “Cinema sotto le stelle”

Primo appuntamento venerdì sera in piazza Libertà (dietro al Municipio)

La rassegna Cinema sotto le stelle è promossa dal Comune e toccherà il centro e le frazioni

MERATE – Sette proiezioni di film, direttamente sotto casa, toccando centro e le frazioni. E’ ai nastri di partenza “Il cinema sotto le stelle” promosso dall’amministrazione comunale per accompagnare i meratesi nei caldi mesi estivi. Il primo appuntamento da cerchiare in calendario è venerdì 16 giugno con la proiezione, in piazza Libertà (dietro al Municipio) di “Nido di vipere”. Il 23 giugno tappa a Novate con “Spirit – Il ribelle” mentre il 30 giugno sarà la volta di “No time to die” in programma al centro sportivo di Cassina Fra’ Martino. Il 7 luglio nuovo appuntamento in piazza Libertà con “Acqua e anice” mentre il 14, a Brugarolo, spazio a “Imprevisti digitali”, seguito, sette giorni dopo, il 21, da “La cena perfetta” in programma all’oratorio di Sartirana. Il tour si chiuderà il 28 luglio a Pagnano con “Il ritorno di Mary Poppins”. In caso di maltempo, la proiezione verrà rinviata a data da destinarsi.

L’ingresso è gratuito. “Voglio ringraziare don Luigi Peraboni, don Riccardo Sanvito, don Eugenio Folcio e le associazione di Cassina e di Brugarolo per la loro disponibilità grazie alla quale è stato possibile organizzare la manifestazione” sottolinea, con soddisfazione, l’assessore Fiorenza Albani.