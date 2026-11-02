Merate, a Villa Confalonieri l’omaggio all’artista Antonio Scaccabarozzi

Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra dedicata all’artista meratese

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 22 novembre

MERATE – Una sala gremita ha accolto sabato 31 ottobre l’inaugurazione di “Dialogo con il vuoto. L’opera di Antonio Scaccabarozzi”, la mostra allestita negli spazi di Villa Confalonieri che rende omaggio all’artista nato a Merate nel 1936, protagonista di un percorso creativo capace di superare i confini nazionali.

La partecipazione del pubblico ha testimoniato il legame tra la città e Scaccabarozzi, la cui ricerca artistica continua a offrire spunti di riflessione sul rapporto tra spazio, materia e percezione.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco Mattia Salvioni, che ha sottolineato il significato dell’esposizione anche in relazione al futuro di Villa Confalonieri, dimora storica destinata a diventare, una volta terminati i lavori di riqualificazione, un luogo aperto al pubblico e capace di ospitare iniziative artistiche di rilievo.

L’assessora alla Promozione culturale e turistica Patrizia Riva ha richiamato l’attenzione sulla specificità del linguaggio di Scaccabarozzi, sviluppato oltre i confini europei e caratterizzato da una ricerca rigorosa, ma al tempo stesso poetica. Un’arte che invita a rallentare, a soffermarsi sulle opere e ad andare oltre ciò che appare immediatamente visibile, riscoprendo il valore del vuoto e del silenzio, dimensioni sempre più rare nella società contemporanea.

A ricordare la figura dell’artista è intervenuta anche la moglie Anastasia Rouchota, fondatrice dell’Archivio Antonio Scaccabarozzi. Dopo le esperienze culturali maturate a Milano e Parigi, l’artista aveva scelto di tornare a Merate, portando nel luogo d’origine una visione profondamente internazionale. Una scelta che trova riscontro anche nell’allestimento della mostra, costruito attorno a opere realizzate proprio nei luoghi in cui Scaccabarozzi aveva vissuto e lavorato.

L’Archivio ha contribuito inoltre a ricostruire il percorso umano e professionale dell’artista attraverso documenti e materiali d’epoca. L’archivista Lorenzo Paolo Messina ha presentato il documentario Prevalenti memorie, realizzato durante il periodo della pandemia, che permette di approfondire non soltanto le scelte artistiche di Scaccabarozzi, ma anche gli aspetti più intimi della sua personalità.

A guidare il pubblico nella lettura dell’esposizione è stata la curatrice Elisabetta Parente, che ha illustrato le scelte alla base del percorso. Sono una quarantina le opere selezionate, alcune delle quali mai esposte prima e provenienti dalle case di collezionisti e amici dell’artista. Una scelta mirata, pensata per valorizzare sia i lavori sia gli ambienti di Villa Confalonieri, lasciando a ciascuna opera lo spazio necessario per essere osservata.

Le sale sono organizzate come sezioni autonome, introdotte da frasi dello stesso Scaccabarozzi che accompagnano il visitatore nella scoperta della sua poetica. Al centro, naturalmente, il tema del vuoto, inteso non come semplice assenza, ma come possibilità e apertura. Emblematica, in questo senso, è l’opera collocata all’ingresso: una cornice azzurra, del colore del cielo, che racchiude uno spazio completamente vuoto.

La ricerca dell’artista si è confrontata anche con materiali inconsueti, come il polietilene e la plastica, utilizzati tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila per indagare il rapporto tra interno ed esterno, tra ciò che è visibile e ciò che resta oltre il confine. Attraverso trasparenze, frammenti e sovrapposizioni, le opere aprono così una riflessione sul cambiamento della società e sul dialogo tra mondi differenti.

In questo percorso, il visitatore non è un semplice osservatore, ma diventa parte integrante dell’opera: è chiamato a confrontarsi con lo spazio vuoto, attribuendogli significati personali e lasciando lavorare l’immaginazione.

La mostra Dialogo con il vuoto. L’opera di Antonio Scaccabarozzi è promossa e organizzata dal Comune di Merate e da Brianza Valley, in collaborazione con l’Archivio Antonio Scaccabarozzi, con la curatela di Elisabetta Parente.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 22 novembre, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.