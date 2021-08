Si apre il Festival Agnesi promosso dalla scuola di musica San Francesco e Comune di Merate

Serata di emozioni a Villa Subaglio. Ecco le prossime tappe del festival

MERATE – Si è inaugurata lunedì sera la VII edizione del Festival Agnesi, un progetto della Scuola di Musica “San Francesco” patrocinato dal Comune di Merate.

Nella splendida cornice di Villa Subaglio, la storica dimora settecentesca che indubbiamente merita un posto di rilievo tra i gioielli architettonici della Brianza, si è tenuto il concerto più prestigioso del festival edizione 2021, un appuntamento incentrato sull’esecuzione della VII Sinfonia op. 92 di Ludwig van Beethoven.

All’inizio della serata Alberto Longhi, direttore della scuola musicale, ha ringraziato le persone presenti, la proprietà di Villa Subaglio, sempre sensibile nell’accogliere le proposte culturali e il Comune cittadino, i sostenitori e gli sponsor del festival, senza i quali la manifestazione non potrebbe realizzarsi.

Protagonisti del concerto sono stati il maestro Marcello Corti e l’Orchestra da Camera di Merate, guidata dal Violino di Spalla Antonietta La Donna. L’esecuzione della VII Sinfonia, uno dei capolavori del repertorio sinfonico di ogni tempo, definita da R. Wagner – come ha ricordato anche il M° Marcello Corti – l’apoteosi della danza, ha rapito il numeroso pubblico presente, grazie ad una interpretazione solida ed interessante, molto curata nella concertazione e nella ricercatezza del suono. Certo, anche la magica atmosfera di Villa Subaglio, con una bellissima Luna che ha solcato un cielo finalmente sereno, ha contribuito a creare un ascolto attento e condiviso.

“Il Festival Agnesi è profondamente nostro: pensato, voluto, costruito proprio da noi, da un gruppo di professionisti e amatori della musica, appassionati e solidali” con queste parole il maestro Corti ha evidenziato quello che probabilmente costituisce il cuore pulsante del Festival Agnesi: l’amore intenso e condiviso per l’arte dei suoni.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Il Festival si snoda in tutta la settimana dal 23 al 29 agosto con le attività di formazione orchestrale del mattino e pomeriggio, che si svolgono presso la sede della San Francesco in Via Cerri 51 a Merate (sempre aperte al pubblico), che vedono protagonista una compagine di 60 musicisti amatori di tutte le età, provenienti da Merate, dalla provincia di Lecco e dalle province vicine e guidati da uno staff di musicisti professionisti e con le proposte concertistiche evidenziate sul sito del festival all’indirizzo: https://www.festivalagnesi.it/

I prossimi appuntamenti si svolgeranno presso l’Anfiteatro Don Cesare Cazzaniga e vedranno esibirsi mercoledì sera 25 agosto il Quartetto di flauti Nymphes e venerdì 27 gli Esecutori di Metallo su carta con Plantasia.

Da non perdere anche il concerto all’alba di sabato 28, con ritrovo alle ore 6.00 presso il parcheggio del cimitero di Merate, in Via Bianchi.

Il Festival Agnesi si concluderà sabato 28 agosto alle ore 21.00, sempre presso l’Anfiteatro Cazzaniga, con l’appuntamento più amato e seguito: il concerto dell’Orchestra Maria Teresa Agnesi