Merate, al teatro Manzoni arriva il Rejoice Gospel Choir

Appuntamento venerdì 19 dicembre al Teatro Manzoni di Merate

In scena “Rejoice Christmas & Comedy Show” con il coro gospel diretto dal maestro Gianluca Sambataro

MERATE – Arriva al teatro Manzoni uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: il “Rejoice Christmas & Comedy Show”, il nuovo spettacolo del Rejoice Gospel Choir, capace di unire musica, comicità e atmosfera natalizia in un’esperienza unica e sorprendente.

La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 19 dicembre alle 21 quando il palcoscenico del teatro di via Papa Giovanni XXII sarà animato dal coro diretto dal maestro Gianluca Sambataro con un format completamente rinnovato, pensato per emozionare, divertire e coinvolgere il pubblico di ogni età.

Lo spettacolo apre con una storia inedita e irresistibile: per la prima volta nella sua vita, Babbo Natale scrive una letterina… non a un bambino, ma al suo vecchio amico il Grinch. Riuscirà a convincerlo a salire sul palco per duettare con lui? Una sorpresa tutta da scoprire.

La musica esplode poi con un energico medley di “Carol of the Bells”, celebre anche grazie al film cult “Mamma ho perso l’aereo”: un momento potente e immediatamente riconoscibile, capace di accendere l’atmosfera natalizia con grande impatto.

Non mancheranno momenti di puro swing “alla newyorkese”, dove eleganza, ironia e magia si intrecciano in uno stile fresco e coinvolgente.

In questo show c’è davvero tutto: ritmo, emozione, divertimento e il calore tipico del gospel. Un appuntamento perfetto per entrare nello spirito del Natale, lasciandosi avvolgere da melodie coinvolgenti e dall’energia contagiosa del coro.

L’ingresso allo spettacolo costa 20 euro: i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria prima dello spettacolo fino a esaurimento posti oppure online

all’indirizzo www.cinemateatromanzonimerate.it

Al termine dello spettacolo è previsto un momento di brindisi di auguri con gli spettatori!

La programmazione della Stagione Teatrale 2025-26 è organizzata da Duepunti Srl e dalla Parrocchia Sant’Ambrogio di Merate con il sostegno di Technoprobe Spa.