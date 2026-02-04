Merate, al teatro Manzoni arrivano Vittoria Belvedere e Cesare Bocci

Venerdì sera andrà in scena “Indovina chi viene a cena?”

Tutto esaurito al Teatro Manzoni per questo nuovo appuntamento della stagione teatrale

MERATE – “Indovina chi viene a cena?” arriva al Teatro Manzoni venerdì 6 febbraio alle 21, con protagonisti Vittoria Belvedere e Cesare Bocci. Anche questa data registra il tutto esaurito, confermando il grande interesse del pubblico per uno dei titoli più amati del teatro contemporaneo.

Lo spettacolo riporta in scena la celebre commedia di William Arthur Rose, resa immortale al cinema dalle interpretazioni di Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Un testo che affronta il tema del matrimonio misto, capace allora di suscitare scalpore nell’America di fine anni Sessanta e oggi più che mai attuale in una società sempre più multietnica e complessa.

Grazie all’adattamento di Mario Scaletta, la commedia si presenta come un testo fresco e contemporaneo, che mantiene intatta la forza del soggetto originale, aggiornandone linguaggio e dinamiche per parlare direttamente al pubblico di oggi.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – ha dichiarato il regista Guglielmo Ferro –. Si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale”. L’adattamento ha inoltre alleggerito alcuni riferimenti tipici degli anni Sessanta, rendendo la pièce più diretta e incisiva, centrata sui temi delle differenze, del dialogo e della comprensione reciproca.

Uno spettacolo che unisce ironia e profondità, capace di divertire e al tempo stesso stimolare una riflessione attuale su pregiudizi, identità e cambiamento.