Merate, al Teatro Manzoni continua l’iniziativa del biglietto sospeso

Raccolti in una serata ben 40 biglietti sospesi da regalare a chi non può permettersi il “lusso” di andare a teatro

L’iniziativa, promossa alcuni mesi fa al Teatro Manzoni, viene portata avanti anche durante questa stagione

MERATE – Quaranta biglietti raccolti in una serata da donare a chi, per questioni economiche, non potrebbe concedersi il “lusso” di andare a teatro. Ammonta a più di 300 euro, per l’esattezza 327 euro, la somma di denaro raccolta al termine dello spettacolo “Il sapore del Natale” andato in scena il 12 dicembre al Teatro Manzoni nell’ambito della stagione teatrale promossa grazie all’agenzia Due Punti.

All’inizio dello spettacolo, l’organizzatrice Giovanna De Capitani aveva infatti rilanciato la proposta del biglietto sospeso, presentata al pubblico meratese già alcuni mesi fa, ricordando la possibilità di acquistare, in occasione del Natale, un biglietto di ingresso agli spettacoli disponibili lasciandolo in biglietteria a disposizione di alcune persone e famiglie che non potrebbero assistervi per motivazioni economiche. Una proposta generosa e solidale ideata sulla scia del caffè sospeso, offrendo così l’opportunità di fruire gratuitamente degli spettacoli in completo anonimato.

L’appello lanciato durante lo spettacolo non è caduto nel vuoto permettendo di raccogliere euro per l’acquisto di trentasette biglietti da destinare agli spettacoli per famiglie “Caro lupo” e “Briciole di felicità” e tre biglietti da destinare allo spettacolo serale “Ciao Lucio”.

L’individuazione dei destinatari del biglietto sospeso avverrà, così come avvenuto finora, attraverso la Caritas parrocchiale e il servizio sociale comunale.

L’iniziativa è sempre aperta fino ad esaurimento posti degli spettacoli disponibili.