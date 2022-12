Merate: al Teatro Manzoni gli auguri in musica della banda

Appuntamento giovedì 15 dicembre alle 21 con la banda sociale meratese diretta da Marcello Corti

Il concerto prevede la partecipazione anche della Junior Band

MERATE – Torna il concerto di Natale della banda sociale meratese: l’appuntamento è per giovedì 15 dicembre alle 21 al Teatro Manzoni. Dopo il doppio appuntamento ad organico diviso dell’anno scorso, la banda di Merate, diretta dal maestro Marcello Corti, torna ad esibirsi in formazione unica. Il concerto prevede inoltre la partecipazione della Junior Band, la formazione giovanile composta da giovani e giovanissimi studenti di musica presso la scuola Allievi della banda.

Il programma è vario e per tutti i… palati. Oltre ad affrontare Jupiter, di Gustav Holst, la formazione bandistica propone anche la celebre Danzon n.2 di Arturo Marquez, un lavoro reso celebre dalla Simon Bolivar Orchestra. Darklands Legends di Randall Standridge porterà il pubblico in un mondo fantasy popolato da creature tutt’altro che amichevoli. In programma anche la colonna sonora di Dragon Trainer, piccolo capolavoro firmato John Powell, nonché una delle colonne sonore più riuscite degli ultimi anni.

“È stato un anno decisamente intenso per la banda sociale meratese – sottolinea Marcello Corti, direttore musicale dal 2011 -. A settembre abbiamo animato il mercatino dei bambini con la Junior Band, a ottobre abbiamo raccontato Il Gatto con gli Stivali a tutti i bambini delle quarte e quinte elementari dei tre plessi di Merate. Novembre ci ha visto occupati a recuperare l’apprezzatissimo concerto di Halloween costruendo uno spettacolo e portandolo a Lecco presso il Teatro Il Cenacolo Francescano. Inoltre la banda ha prestato servizio a Merate, Calco, Imbersago e Olginate per le ricorrenze civili. Il concerto di Natale è solo l’inizio delle attività musicali diffuse sul territorio: torna la tradizionale Piva Natalizia nelle frazioni e nel centro. Sono tante le iniziative che i volontari della banda propongono ad un territorio da sempre attento alla musica e alle tradizioni”.

L’appuntamento quindi è per giovedì 15 dicembre: non mancheranno brani natalizi, scambi di auguri ed il tradizionale panettone a fine concerto. Il concerto di Natale è ad ingresso libero e non è necessaria la prenotazione.