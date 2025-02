Merate, al via con Ronzinante la 3^ edizione della rassegna teatrale OltreFestival

La rassegna teatrale OltreFestival prenderà il via sabato 15 febbraio

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Ronzinante

MERATE – Prenderà il via sabato 15 febbraio alle 21 nella sede meratese di Ronzinante, OltreFestival, il nuovo ciclo di appuntamenti teatrali che vedrà in scena alcune produzioni che hanno partecipato al bando di concorso per la selezione al “fratello maggiore”, ovvero al Festival Nazionale di Teatro Città di Merate.

I primi ad esibirsi saranno gli attori di casa con un nuovo spettacolo intitolato “Come Orfani” di Aquilino: volontariamente orfani dei valori di un mondo a cui non sentono più di appartenere ma che devono e decidono di affrontare. Talvolta amici, complici come fratelli, in sintonia come gemelli, all’uno manca ciò che l’altra ha e viceversa. I due protagonisti affronteranno un’avventura che li vedrà crescere insieme. Sul palco Beppe Colella (anche regista), Marta D’Abrusco, Silvia Arcurio e Erika Redaelli.

Lo spettacolo sarà presentato sabato 15 febbraio alle 21 e, in replica, domenica 16 alle 17.30.

Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 21 febbraio alle 21 con “L’Italica Madre” dei Baroni

Rampanti di Milano, un monologo dissacrante e attuale sul ruolo della madre, mentre venerdì 7 marzo sempre alle 21 spazio al gruppo Teatro Bagai di Bernareggio con la divertente commedia “Art” e, in chiusura venerdì 21 marzo con “Maladie d’Amour” di Teatro Armathan di Verona, un’originalissima commedia romantica che non mancherà di stupire.

“A Merate ci si lamenta spesso, per il sol gusto di farlo, che non c’è mai nulla… – riportano daRonzinante -Bhé, noi contribuiamo a riempire questo vuoto con una rassegna di teatro, con il cineforum e con le serate di OnStage. Quindi per tutti coloro che dicono di annoiarsi, quali migliore occasione per ricredersi?”

Tutti gli eventi verranno ospitati nella sede di Ronzinante in via Vittorio Veneto 2 a Merate.

I posti sono limitati e molti sono già stati prenotati, quindi per accaparrarsi la propria postazione si consiglia vivamente di scrivere a prenotazioni@ronzinante.org o inviando Sms o whatsapp al 3355254536

Per la visione degli spettacoli viene richiesto un contributo di 10 euro.