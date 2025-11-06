Merate, al via con Ronzinante Specchi di sé, teatro per la persona

Nuova doppia proposta con Ronzinante che inaugura un progetto dedicato al teatro per la persona

Con Specchi di sé, due laboratori pensati per la crescita personale, la scoperta e la condivisione

MERATE – Uno spazio dove il teatro diventa strumento di crescita personale, scoperta e condivisione. Prenderà il via da fine novembre “Specchi di sé”, il nuovo progetto promosso da Ronzinante, associazione presente sul territorio meratese da 25 anni con iniziative, proposte e corsi promossi per diffondere la cultura del teatro.

La nuova iniziativa si struttura in due laboratori distinti e autonomi. Il primo, blogging & auto-narrazione, a cura di Noemi Gadaleta e Stefano Panzeri, vede la narrazione

teatrale e la comunicazione digitale unirsi per guidare i partecipanti nella creazione di

un blog personale (dominio incluso!): uno spazio autentico e creativo, capace di diventare

diario, archivio, portfolio o luogo di esplorazione condivisa. Un palco senza sipario, una storia da raccontare e un mondo da costruire con parole, immagini e link.

In Drammaterapia a cura di Erika Redaelli si sviluppa invece un percorso a tappe secondo il modello de Il viaggio dell’eroe di J.Campbell per approdare alla creazione di monologhi e intrecci che risuonano con la propria biografia. Un viaggio metaforico alla scoperta dei mentori, degli alleati e degli antagonisti che dominano la scena della nostra vita interiore.

Spiegano gli organizzatori: “In Specchi di sé, il teatro si fa ponte verso gli altri dando la possibilità di raccontare di sé per lasciare traccia della propria storia, acquisendo uno strumento per renderla visivamente chiara, accattivante e condividerla con autenticità ed efficacia e viaggio interiore, ovvero un’occasione per guardarsi dentro, esplorare emozioni, trasformarle e ritrovare nuove energie, in un percorso intimo e personale.

Due strade diverse, un unico obiettivo: dare voce autentica a chi siamo, dentro e fuori di noi” .

Blogging & auto-narrazione partirà da lunedì 24 novembre, per sei incontri settimanali, il

lunedì dalle 20.30 alle 22.30 presso Scuola di musica San Francesco.

Drammaterapia da sabato 29 novembre per 15 incontri settimanali, il sabato dalle 15

alle 16.30 presso la sede di Ronzinante.

Per potersi iscrivere alla lezione prova è sufficiente compilare il modulo a questo link:

https://form.jotform.com/252925990353364

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare Ronzinante scrivendo a

info@ronzinante.org o chiamando il 3355254536.