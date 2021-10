Il tema di quest’anno è l’arte della scultura, affrontato da Elisabetta Parente

Si comincia il 20 ottobre: dopo i primi due incontri online, le lezioni torneranno in presenza in sala civica

MERATE – Ha per tema l’arte della scultura il corso di storia dell’arte promosso dalla Pro Loco di Merate. Le lezioni sono affidate alla appassionata competenza e professionalità che caratterizza l’esposizione della storica docente Elisabetta Parente che effettuerà un excursus dal Medioevo fino ai giorni nostri, analizzando le caratteristiche, gli strumenti, le tecniche e i materiali che nel corso della storia hanno dato la forma plastica alle idee degli artisti.

Le prime due lezioni, ovvero quella introduttiva del 20 ottobre e quella del 3 novembre, si svolgeranno in modalità online, mentre a partire da mercoledì 17 novembre tutte le lezionisi svolgeranno in presenza presso la Sala Civica F.lli Cernuschi in Viale Lombardia 14 a Merate.

Le informazioni relative alla prima lezione e il link di collegamento saranno inoltrati agli iscritti nei giorni precedenti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede della Pro Loco di Via Roma negli orari di apertura (martedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 21 alle 22) e dovranno essere accompagnate dalla quota di iscrizione pari a 80 euro per i soci e 95 euro per i non soci. È possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE PRO MERATE IBAN : IT75X0503451532000000006071

Nel caso di pagamento tramite bonifico si consiglia di inviare una mail all’indirizzo info@prolocomerate.org come confermando l’iscrizione.

PER VISUALIZZARE LA LOCANDINA: Locandina Corso Storia dell’Arte 2021-22