Merate, al via il Festival Agnesi 2026: una settimana di musica, grandi ospiti e concerti gratuiti

La manifestazione è in programma dal 23 al 29 agosto 2026

Dalla “Guida intergalattica” di Francesco Fusaro alla musica dei videogiochi con Enrico Gabrielli, fino al suggestivo concerto all’alba a Montevecchia e all’atteso finale dell’Orchestra del Festival diretti da Marcello Corti

MERATE – Torna dal 23 al 29 agosto il Festival Agnesi, la rassegna culturale che unisce un laboratorio di formazione orchestrale a un fitto calendario di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Un’esperienza immersiva dove studenti appassionati e amatori lavorano fianco a fianco con tutor e professionisti, trasformando la Brianza lecchese nel cuore pulsante della musica dal vivo.

Il Festival Agnesi è un progetto di Scuola di Musica San Francesco APS, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea), patrocinato dal Comune di Merate e sostenuto da importanti realtà del territorio come FOMAS, Studio Notaro e associati, LT Calcoli e Gabetti Merate.

Oltre all’intesa attività didattica che porterà alla nascita del programma del Concerto conclusivo, il Festival offre sette giorni di spettacoli ad ingresso libero e su prenotazione tra Villa Confalonieri, la Scuola di Musica San Francesco e la splendida cornice di Montevecchia. Eclettico il programma che varia tra classica, jazz, poesia e sonorità arcade.

L’edizione 2026 si distingue infatti per la varietà dei linguaggi e la curiosità delle proposte.

Si comincia domenica 23 agosto alle 21 a Villa Confalonieri con l’apertura affidata a “Guida intergalattica per musicisti”, una serata fuori dagli schemi condotta da Francesco Fusaro (musicologo, giornalista e DJ) per esplorare la programmazione del Festival con spirito avventuroso e orecchie curiose.

Lunedì 24 agosto, sempre alle 21 a Villa Confalonieri, sarà la volta del concerto “Affetti e Meraviglie”: il violoncello di Marcello Scandelli condurrà il pubblico attraverso la magia della musica barocca: da Vivaldi a Maria Teresa Agnesi alla scoperta della grande musica del passato.

Stesso orario e stessa location anche martedì 25 agosto con “Prospettive sonore”, serata che vede protagonisti giovani talenti tra violoncello, trombone e pianoforte (Micheal Medici, Liam Poli, Amina Tcomaeva, Gaia Lorenzo).

Il giorno successivo, mercoledì 26 agosto, sancirà invece il gradito ritorno dell’Ensemble Sinestesie, nato all’interno della Scuola di Musica San Francesco di Merate. Sotto la direzione musicale di Marcello Corti, l’ensemble proporrà un viaggio sonoro curioso, innovativo e senza limiti di stile e genere.

Giovedì 27 agosto evento speciale “Arcade Music”: Enrico Gabrielli e gli Esecutori di Metallo su Carta esplorano in chiave acustica le colonna sonore storiche dei videogiochii. Con la partecipazione speciale di Luca Cervini e Soulgivers.

Appuntamento alle 19 alla scuola di musica San Francesco venerdì 28 agosto con il progetto “Music Bistrot: Fuori Prosa” che unisce la poesia di autrici storiche e contemporanee alla musica jazz e d’autore, eseguita da un quintetto di musicisti del Conservatorio di Milano (ingresso su prenotazione).

L’ultimo giorno, sabato 29 agosto comincia al sorgere del sole al Santuario della B.V. del Carmelo, Montevecchia con il tradizionale “Concerto all’alba” (arpa e sax) immersi nella natura della Brianza, seguito da una colazione condivisa (ingresso libero con prenotazione obbligatoria).

Gran finale sabato 29 agosto alle 19 all’Area Cazzaniga di Merate (in caso di maltempo al Cineteatro Sironi di Osnago). L’Orchestra del Festival Agnesi, formata dai partecipanti al campus e diretta da Marcello Corti, si esibirà in un grande Concerto conclusivo con programma a sorpresa, restituendo alla città il frutto del lavoro intenso di una settimana di studio ed entusiasmo condiviso.

Sito ufficiale e prenotazioni: www.festivalagnesi.it