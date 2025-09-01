Merate, al via il nuovo corso di storia dell’arte con la Pro Loco

Mercoledì la presentazione del corso con Manuela Beretta nella sede della Pro Loco

In calendario dieci lezioni dedicate ad approfondire il periodo compreso tra Impressionismo e Avanguardie

MERATE – Nuovo corso di storia dell’arte con la Pro Loco. Verrà presentato mercoledì 3 settembre alle 20.45 nella sede di via Roma il ciclo di dieci conferenze dedicate ad approfondire le rivoluzioni artistiche che hanno caratterizzato, dall’Impressionismo in poi, la seconda metà dell’Ottocento fino alle Avanguardie dei primi del Novecento.

Le lezioni saranno tenute da Manuela Beretta e si terranno a cadenza bimensile a partire dal 13 ottobre il lunedì sera, dalle 21, in sala civica (via Fratelli Cernuschi). Tra gli argomenti e gli artisti trattati figurano la Parigi della Belle Epoque, l’impressionismo, il divisionismo, Monet, Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Munch e Klimt.

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 30 settembre con una mail indirizzata a info@prolocomerate.org e il bonifico effettuato alla Pro Loco. Il costo è di 85 euro per i soci della Pro Loco e di 100 euro per i non soci (comprensivi del costo del tesseramento).