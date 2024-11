Merate, al via la quarta stagione teatrale al Manzoni con il tutto esaurito

In scena mercoledì sera Paolo Ruffini con Din don down

Sabato invece si terrà il primo appuntamento della rassegna di teatro per le famiglie

MERATE – Tutto pronto al Teatro Manzoni per l’avvio della stagione teatrale 2024/25 con i sei spettacoli per adulti già completamente esauriti, quattro dedicati alle famiglie e due speciali fuori abbonamento.

Un segnale di ampio consenso e gradimento della programmazione da parte del pubblico, espressione della necessità ed esigenza dei cittadini meratesi nel trovare momenti di incontro e condivisione legati alle proposte culturali offerte dal territorio.

Entusiasti gli organizzatori e i volontari del Teatro Manzoni per questo gratificante riscontro di pubblico, che fa partire questa nuova stagione sotto ottimi auspici.

Per la programmazione della nuova stagione 2024/25, Giovanna De Capitani, titolare di Duepunti srl, la società che cura la direzione artistica, ha tenuto in considerazione i riscontri e suggerimenti degli spettatori emersi dal questionario inviato agli abbonati, confermando in ogni caso il gradimento del pubblico verso una proposta artistica di qualità all’insegna del divertimento che permetta di trascorrere qualche ora serena e piacevole.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al nuovo parroco don Mauro Malighetti che con continuità, sostiene e incoraggia l’attività del Teatro Manzoni, ricordando che “occorre prevenire e condurre l’uomo dentro il ‘suo orizzonte’ di senso che è l’incontro con l’altro capace di una relazione costruttiva. La Musica, il Teatro, il Cinema e l’Arte in senso ampio sono eccellenti ‘mezzi ed occasioni’ per far gustare il bello che abita ogni uomo e che lo avvolge ovunque”.

La nuova stagione teatrale vede la conferma della collaborazione di Technoprobe nella figura di Mariarosa Lavelli e Giuseppe Crippa, sempre presenti agli spettacoli con disponibilità e apprezzamento. Anche la nuova Amministrazione Comunale di Merate ha confermato il patrocinio non oneroso alla programmazione teatrale.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 6 novembre alle 21 con il graditissimo ritorno di Paolo Ruffini e della Compagnia Mayor von Frinzius nel nuovo spettacolo titolato “Din don down”.

Dopo lo straordinario successo di UP&Down, in scena per oltre cinque anni nei teatri di tutta Italia, con più di 180 repliche e 120mila biglietti venduti, tornano sul palcoscenico Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor von Frinzius, con il nuovo e imperdibile spettacolo Din Don Down. Un concentrato di spregiudicata ironia e brillante improvvisazione, in questa nuova edizione che punta a superare il trionfo della precedente.

Mentre con UP&Down si compiva un’indagine sull’amore, con Din Don Down si vogliono sfidare i confini del politicamente corretto e approcciarsi ad un nuovo grande concetto: quello di Dio, a prescindere dalle forme o le sembianze in cui ciascuno possa riconoscerlo. La ricetta è sempre la stessa: un happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale”, che sorprende e incanta, tra comicità, disobbedienza e tenerezza. In scena il carismatico Paolo Ruffini che resiste alle incursioni sfrenate degli attori con disabilità della Compagnia Mayor von Frinzius, accompagnati dalle note di Claudia Campolongo al pianoforte.

Lo spettacolo Din Don Down non ha più posti disponibili.

Ingresso in teatro per abbonati e spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato dalle 20.30.

Questa settimana segna l’esordio anche della rassegna di teatro per le famiglie: sabato 9 novembre alle 15.30 andrà in scena “Il cubo magico ovvero La Morbida Pietra Filosofale del Gioco” di Tiziano Manzini con la Compagnia Pandemonium Teatro.

Adatto a bambini dai 3 anni, lo spettacolo vede in scena due personaggi che giocano e attraverso il gioco imparano a conoscere ciò che sta loro intorno. E’ la storia dell’incontro di uno e l’altro. Tutti e due entrano in uno strano mondo fatto solo di cubi. Cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… Uno ha due occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca quei cubi che per lui sono solo cubi, nient’altro. L’’altro ha due occhi, un naso, due mani e… qualcosa di speciale: guarda, odora e tocca quei cubi… ed ecco apparire da semplici cubi un intero mondo, dentro il quale pian piano coinvolge anche uno!

Ingresso posto unico 7 euro.

Biglietti acquistabili presso la biglietteria e on line all’indirizzo www.cinemateatromanzonimerate.it

La biglietteria del teatro è aperta il martedì e giovedì dalle 21 alle 22 e nei giorni di spettacolo dalle 20.