Merate, al via la rassegna “Ronzinante for…Maggio”

L’originale iniziativa messa a punto da Ronzinante grazie alla generosità dell’azienda agricola Ghezzi

In palio a fine spettacolo una forma di formaggio a chilometro zero

MERATE – S’intitola “Ronzinante for… Maggio” ed è la rassegna teatrale ideata da Ronzinante che, in crisi d’ispirazione sul titolo, ha deciso di dedicare al mese di maggio, legando ogni spettacolo alla vincita di una forma di formaggio, prodotta a chilometro zero messa a disposizione dall’azienda agricola Ghezzi di Pagnano.

L’originale iniziativa aprirà i battenti sabato 13 maggio quando la sede dell’associazione teatrale (via Vittorio Veneto, palestra ex-scuole elementari di Novate) ospiterà “Tre sull’Altalena”, spettacolo reduce da una serie di repliche in giro per l’Italia che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Si continua venerdì 19 maggio, sempre alle 21, con “Piccole bugie tra noi”, una deliziosa commedia a due attori con accompagnamento musicale dal vivo. Infine, venerdì 26 maggio chiuderà la rassegna la divertentissima parodia “Questo Otello è tutta un’altra storia”, vincitore di numerosi premi a livello nazionale.

L’ingresso agli spettacoli della rassegna “Ronzinante for… Maggio” costa 5 euro. E’ consigliata la prenotazione del posto contattando il 335 5254536, anche via mail info@ronzinante.org

Oltre a questi tre spettacoli, da segnalare il ritorno, sabato 20 maggio alle 21 sul palco dell’auditorium comunale di “Improvvisamente on stage”. Ad esibirsi saranno gli allievi (adolescenti e adulti) del corso di improvvisazione teatrale, coadiuvati da Annalisa Arione. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà destinato alla Croce Rossa sezione di Merate.