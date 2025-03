Merate, alla Bamp il terzo incontro del ciclo “Tu chiamale se vuoi emozioni”

Appuntamento venerdì 28 marzo alle 21 alla Bamp, la biblioteca di Pagnano

Al centro dell’incontro la rabbia e l’autonomia dei bambini

MERATE – La Bamp (Biblioteca Alfonso Mandelli Pagnano) ospiterà, venerdì 28 marzo alle 21, il terzo, e ultimo incontro del ciclo “Tu chiamale se vuoi… Emozioni”. Protagonista della serata sarà la psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva ed esperta anche di genitorialità ed età adulta Marina Zanotta.

Nel corso della presentazione, l’autrice, responsabile di Brucaliffo, area materno-infantile di associazione Alice Ets, occupandosi anche del coordinamento di progetti di formazione e prevenzione del maltrattamento in età evolutiva, dialogherà con il pubblico su due temi: la rabbia e l’autonomia dei bambini.

Due aspetti su cui si concentra proprio la stessa professionista spiegando: “Accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita significa tenere in considerazione alcuni aspetti che si aggiungono a quello che, comunemente, immaginiamo essere il lavoro di genitori ed educatori. Il primo è l’educazione alla scoperta delle emozioni di cui la rabbia è una delle rappresentanti più facili da conoscere, ma più faticosa da gestire; il secondo è quello di promuovere il concetto di autonomia, ovvero della possibilità di scoprirsi autori della propria quotidianità, rinforzando la consapevolezza di poter fare da soli. La strada per diventare grandi è lunga, e a volte sembra ricca di ostacoli, ma se si usa il giusto paio di scarpe anche il cammino può diventare piacevole e stimolante per grandi e piccini”.