Merate: che spettacolo il concerto della banda nel cortile di Palazzo Prinetti

Il tradizionale concerto d’estate si è tenuto ieri sera, venerdì
Un appuntamento reso ancora più magico dalla suggestiva cornice del cortile di Palazzo Prinetti
MERATE – Dall’iconica Hallelujah di Cohen a un medley con le canzoni più celebri dei Coldsplay passando, solo per citare alcuni brani, a un mini tributo alle boy band degli anni Novanta: il suggestivo cortile interno di Palazzo Prinetti, illuminato dai fili di luci intrecciati sopra il pozzo, ha fatto da cornice ieri sera, venerdì 26 giugno, al concerto d’estate della banda sociale meratese.
Un appuntamento entrato a far parte della tradizione che ha richiamato sotto la Torre un pubblico numeroso, attento e partecipe. A dirigere la banda l’applaudito maestro Marcello Corti con Alessia Panzeri nel ruolo di presentatrice.
Presenti il sindaco Mattia Salvioni e il prevosto don Mauro Malighetti che, in qualità di “padrone” di casa, ha dato il via libera per l’utilizzo di questo spazio per un concerto reso ancora più magico dalla splendida, per quanto semplice, scenografia creata.
Al termine anguria per tutti.
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